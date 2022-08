Il nuovo campionato del Frosinone si apre questa sera (fischio d'inizio alle ore 20.45) dalla trasferta sul campo del neo promosso Modena. Una partita nella quale la formazione di Fabio Grosso è chiamata a partire assolutamente con il piede giusto. Rispetto alla passata stagione, infatti, la rosa di squadra è stata modificata quasi del tutto ma, soprattutto, ringiovanita. E proprio per quest'ultimo motivo diventa fondamentale tagliare il nastro del nuovo campionato con un risultato positivo. Perché sappiamo bene come i giovani siano capaci, più di altri, di esaltarsi nei momenti positivi, ma anche di abbattersi oltremodo se le cose non dovessero andare per il meglio. Insomma, una vittoria al "Braglia" rappresenterebbe la giusta medicina per la giovane "banda" Grosso, per aumentare l'autostima e affrontare con maggiore tranquillità il resto della stagione.

Dicevamo che l'avversario di turno è una formazione neo promossa, ma questo non deve in alcun modo far pensare a Lucioni e compagni che andranno ad affrontare una partita facile. Già, perché la squadra di Tesser, oltre ad avere una sua precisa fisionomia di gioco che si porta avanti da qualche anno, nel mercato estivo si è rinforzata a dovere immettendo qualità ed esperienza al gruppo che qualche mese fa ha vinto il girone B di Serie C. E la dimostrazione che il lavoro svolto dal club emiliano è stato fin qui proficuo, si è avuta già nella gara di Coppa Italia in cui Falcinelli e compagni hanno eliminato una formazione di Serie A: il Sassuolo. E restando in tema di prestazioni messe in campo nella prima partita ufficiale della nuova stagione giocata domenica scorsa anche dal Frosinone, è chiaro che rispetto a quella sfida di Monza per i canarini sarà fondamentale evitare qualsiasi ingenuità difensiva come è invece accaduto contro i brianzoli.

Aspetto tecnico e tattico

Partiamo dal secondo. L'idea di massima sarà come sempre il 4-3-3 anche se poi centrocampo e attacco potrebbero subire delle leggere variazioni (a Monza ad esempio Grosso ha schierato per lunghi tratti della prima parte di gara due mediani e tre trequartisti alle spalle della punta centrale). Riguardo invece il probabile undici iniziale, dovrebbe ricalcare per grandi linee quello visto sia nelle amichevoli pre campionato che nella sfida di Coppa Italia in casa dei brianzoli. La novità potrebbe essere rappresentata da Garritano che dopo aver ottenuto il "visto" per poter giocare è pronto a farlo fin dal primo minuto. Andando comunque per ordine e partendo quindi dalla difesa, davanti al portiere Turati i quattro difensori saranno come sempre Oyono a destra, Cotali a sinistra e Lucioni-Szyminski coppia di centrali. In mediana Boloca sarà il regista con accanto a lui Kone e, come detto, quasi certamente Garritano. In avanti il tridente, almeno sulla carta, composto da Rohden e Caso esterni e Moro punta centrale.