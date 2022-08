Con la partita di ieri sera al "Tardini" di Parma si è alzato il sipario sulla novantunesima edizione del campionato di Serie B che si presenta con l'etichetta di essere uno dei più difficili per il blasone e la forza di numerose formazioni che vi prendono parte. Il Frosinone di Fabio Grosso lo inizierà domani sera affrontando il Modena di Attilio Tesser nelle vesti di matricola dopo sette anni di assenza. La partita avrà inizio alle ore 20.45 e si giocherà sul campo dello stadio "Alberto Braglia" che il Frosinone una sola volta ha violato, con il risultato netto di 3 a 0. La squadra giallazzurra, comunque, ha preparato con il massimo impegno il debutto che si presenta ricco di difficoltà che saranno le stesse di tutte le restanti 37 partite. Ieri pomeriggio capitan Lucioni e compagni hanno effettuato alla "Città dello Sport" la penultima seduta di allenamento imperniata su un lavoro squisitamente tattico.

Tutti presenti i canarini compreso l'ultimo arrivato, Andrea Oliveri, il giovane classe 2003 che per la prima volta si affaccia in un campionato difficile come quello della serie B con la maglia del Frosinone sulle spalle. Stamane, infine, il gruppo squadra giallazzurro complterà la preparazione con la seduta di rifinitura che servirà al tecnico per valutare le condizioni dei singoli. Che sono tutti a disposizione con la sola eccezione del ventiduenne Kalifa Kujabi, il giovane centrocampista di origine gambiana che è in attesa di avere la nazionalità italiana per giocare tra i professionisti.

Ipotesi di formazione

Bisosgnerà vedere se Fabio Grosso avrà intenzione di privilegiare il 4-2-3-1 con cui la squadra ha affrontato il Monza ed allora, fermo restando Turati in porta e i quattro difensori Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali, per il resto potremmo vedere in campo nel ruoli di mediani Boloca e Kone, quindi Rohden, Garritano o Haoudi e Caso con Moro unica punta centrale. Ma il tecnico dei canarini potrebbe anche optare per il 4-3-3 e allora, restando immutato il blocco difensivo, Kone, Boloca e Garritano potrebbero essere i tre di centrocampo con il tridente formato da Rohden o Ciervo, Moro e Caso. Comunque, al di là del modulo, l'importante sarà, secondo la filosofia di gioco di Fabio Grosso, che «la squadra riesca a muoversi bene insieme, che sia brava ad occupare tutti gli spazi ma anche ad essere efficace nella fase difensiva».

L'avversario

Nella partita vittoriosa di Coppa Italia sul Sassuolo la squadra di Attilio Tesser è scesa in campo con la difesa a quattro, il centrocampo a tre e con il trequartista dietro le due punte. Ora bisognerà vedere se contro il Frosinone il tecnico manterrà lo stesso assetto o lo modificherà. Comunque la società ha fatto importanti acquisti quali De Maio, Magnino, Gargiulo, Diaw e Falcinelli, tanto per indicare qualche nome. Andranno ad aggiungersi su un telaio di squadra che nello scorso campionato di Serie C ha stabilito il nuovo record di 14 vittorie consecutive su una striscia di 21 risultati positivi consecutivi tra ottobre 2021 e febbraio 2022. Il tutto anche ad un tecnico che con il Modena ha conquistato la sua quarta promozione in B.

Il mercato

Dopo aver messo a segno il quindicesimo colpo in entrata con l'arrivo del giovane centrocampista Andrea Oliveri, il direttore Angelozzi è sempre impegnato con le trattative riguardanti gli esuberi rimasti, cioè Ciano, Parzyszec, Manzari e Satariano, nonchè gli altri due arrivi che riguardano la difesa. E cioè due difensori esterni oppure un terzino con l'aggiunta di un giocatore in grado di coprire i ruoli di centrale e di esterno. A buon punto dovrebbe essere il discorso riguardante il terzino sinistro tedesco Lennart Czyborra, classe 1999, di proprietà del Genoa. Per la conclusione della trattativa ci sarebbero da limare solo alcuni dettagli. Per il secondo difensore, allontanatosi Luca Vignali, vedremo su chi si saranno appuntate le attenzioni di Angelozzi. Anche in questo caso trattativa avrebbe imboccato la dirittura di arrivo.