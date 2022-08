A due settimane dall'inizio del campionato di Serie B, il dodicesimo della storia del Frosinone, arriva un'altra importante notizia riguardante proprio i "Leoni giallazzurri. Per la seconda stagione consecutiva l'emittente radiofonica Hit FM Radio sarà l'unica autorizzata dal club del presidente Stirpe all'emissione integrale, sul proprio bacino di competenza regionale, delle radiocronache di tutte le partite. Sarà possibile ascoltare la radio sulle frequenze FM 101.400 (provincia di Frosinone) e FM 90.300 (Isola di Ponza). Luigi Tomassi, fondatore e amministratore di Hit FM Radio e già editore di Radio Day, non nasconde l'entusiasmo per l'accordo raggiunto con il Frosinone.

«Per il rinnovo di questa partnership, nata nello scorso campionato, non posso non ringraziare il presidente Stirpe e tutta la dirigenza del Frosinone per la fiducia accordata anche in questa stagione sportiva. Per tutto lo staff della radio, camminare al fianco della nostra squadra del cuore è motivo di orgoglio e di grande felicità, per questo sarà nostro impegno svolgere nel migliore dei modi il compito che ci è stato assegnato, con la passione e la professionalità di sempre. Vi invito tutti a seguirci sui nostri social per scoprire, nei prossimi giorni, tutte le novità e le sorprese del nuovo palinsesto giallazzurro».