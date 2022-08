Porte girevoli sempre in funzione nel Frosinone Calcio sia in entrata che in uscita. Per Ben Lhassine Kone, che arriva da Torino dopo aver indossato negli ultimi anni le casacche del Cosenza e del Crotone, ecco Alessio Tribuzzi con le valigie pronte per raggiungere Crotone dopo aver difeso i colori giallazzurri in tre campionati di Serie B.

Ieri pomeriggio per Kone c'è stata anche l'ufficialità da parte del Frosinone. Prestito con doppia opzione per la mezzala ivoriana: diritto di riscatto da parte del club giallazzutto e contro riscatto granata.Per quanto riguarda Tribuzzi accordo completo tra i due sodalizi e il calciatore che avrebbe dal Crotone un contratto di tre anni. Stamane l'attaccante raggiungerà la sede della nuova società per la firma.

E non dovrebbero nemmeno essere gli ultimi movimenti della finestra estiva del mercato che ha ancora un mese di vita prima di chiudere i battenti. Per ora, comunque, la mezzala della Costa D'Avorio è il diciottesimo calciatore che diventa giallazzurro dall'inizio delle operazioni, mentre l'attaccante esterno sarà il dodicesimo canarino in uscita dal club di Viale Olimpia. Trenta trattative che il direttore Guido Angelozzi è riuscito a definire con la preziosa collaborazione del suo staff, quando, come detto, c'è ancora tempo per ulteriori movimenti.

D'altra parte la lista della spesa che lo stesso direttore Angelozzi ha pubblicizzato nel corso della sua ultima conferenza stampa, ha ancora alcuni dei ruoli previsti privi di copertura. E ci riferiamo soprattutto ai due che riguardano il blocco difensivo e, più in particolare, gli esterni. Per il terzino destro da tempo è in vita la trattativa che riguarda Luca Vignali (1996) che è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia e che, salvo la parentesi con la Reggiana e con il Como nel campionato scorso di Serie B (32 partite giocate), ha fatto registrare in maglia bianconera 141 presenze delle quali 27 nei due campionati di Serie A.

Per il difensore di fascia opposta la trattativa è iniziata da alcuni giorni con il Benevento ma si sta trovando una soluzione che possa accontentare tutti. Compreso, ovviamente, il giocatote che è Edoardo Masciangelo (1996) che la società del presidente Vigorito ha acquistato dal Pescara, sborsando una somma che supererebbe il milione di euro. Nel campionato scorso con le "streghe" il terzino, nato nella Capitale, ha fatto registrare 19 presenze in campionato e altre tre nei play off per la promozione in Serie A. Il Benevento sarebbe disposto a cederlo ma soltanto a titolo definitivo.

Si continua a trattare. L'arrivo di Ben Lhassine Kone, comunque, ha allungato la "linea verde" giallazzurra già forte come presenza anche qualitativa. Se prendiamo un momento in considerazione l'elenco dei canarini presentato all'arbitro dell'amichevole con la Ternana, vediamo che dei 25 presenti nella lista, solo dieci sono over 23; degli altri quindici Marcianò, Kujabi e Kalaj hanno 22 anni; Turati, Oyono, Haoudi, Moro (presenti nella formazione del primo tempo) e Monterisi hanno 21 anni; Ciervo un anno in meno; Maestrelli e Bracaglia hanno 19 anni; Macej e Selvini addirittura sono diciottenni. Di questi nella ripresa sono stati impiegati da Fabio Grosso anche Monterisi, Kalaj, Kujabi, Selvini, e Ciervo.

Insomma contro la Ternana sono andati in campo, per porzioni di gara più o meno consistenti, nove validi rappresentanti della "Linea verde" che Guido Angelozzi è riuscito a realizzare su preciso mandato del presidente Maurizio Stirpe.