Domenica di lavoro per il direttore Guido Angelozzi che ha definito la dodicesima trattativa in entrata. Ben Lhassine Kone, centrocampista ivoriano classe 2000, è diventato canarino nel primo pomeriggio di ieri. Di proprietà del Torino, l'accordo tra le due società è stato raggiunto con la formula del prestito con la doppia opzione del diritto di riscatto da parte del club di Viale Olimpia e del controriscatto da parte del sodalizio granata. Già nella finestra del mercato invernale, il responsabile dell'area tecnica del Frosinone aveva tentato di portarlo alla corte di Fabio Grosso ma poi è finito al Crotone.

Ben Lhassine Kone, comunque, è giunto in Italia sul finire del 2015 indossando la maglia delle giovanili della società Vigor Perconti della Capitale e soltanto due anni dopo è arrivato al Torino per giocare nella squadra Primavera. Nell'agosto 2019 in prestito al Cosenza ha indossato la maglia della formazione calabrese e, anche a causa di un infortunio, ha disputato solo sei partite di campionato dopo aver debuttato nella gara con la Salernitana e segnato il primo gol in B all'Ascoli nella gara del 2 aprile 2021. Rientrato al Torino, ha debuttato in Serie A nella partita disputata a Napoli il 17 ottobre 2021. A gennaio, infine, il prestito al Crotone dove è stato in campo in 15 partite, realizzando un solo gol. In carriera ha disputato in tutto 53 incontri con 3 gol. Per restare nel mercato c'è da aggiungere che sarebbe in dirittura di arrivo la cessione a titolo definitivo di Alessio Tribuzzi al Crotone. L'attaccante esterno avrebbe accettato la proposta di un triennale fatta dal sodalizio rossoblù.

La preparazione

Battuta anche la Ternana, due vittorie in altrettante amichevoli con squadre cadette. Anche se è calcio d'estate e, quindi, da prendere con le molle in fatto di risultati, è ormai diventato di moda dire che la vittoria, e ci riferiamo alla seconda conquistata dai canarini di Fabio Grosso dopo aver battuto anche il Bari, aiuta a conquistarne altre. Al di là del fatto importante se arriva a luglio/agosto o al termine di una partita di campionato, viene considerata come un pieno più o meno consistente di autostima che fa breccia sul morale della squadra che la conquista. Se poi il Frosinone, come detto, ha messe a segno due successi pieni nel giro di una settimana, i benefici dovrebbero maturare in vista della partita di Coppa della prima domenica di agosto contro il Monza di Galliani, cioè contro un avversario di levatura tecnica superiore. Per ora, però, è meglio valutare quanto successo nel corso della partita contro la Ternana di Cristiano Lucarelli che, in precampionato, ha dovuto subìre la seconda consecutiva battuta d'arresto. La formazione di Grosso è apparsa in condizione migliore di quella palesata dall'avversario con alcuni punti fermi che è opportuno valutare.

Riguardano il portiere Turati, autore di un paio di buoni interventi finché è rimasto in campo; il giovane difensore di fascia destra Oyono in costante crescita; di Haoudi sia quando è stato impiegato come quarto a sinistra e come centrale di centrocampo al fianco di Boloca, sia nei minuti finali quando ha giocato da mezzala dopo che Fabio Grosso aveva cambiato ancora modulo, passando in avanti al tridente offensivo, formato da Ciervo, Moro (Parzyszek) e Garritano. Progressi costanti ma parte dei due rappresentanti della "linea verde" giallazzurra, bisogna di nuovo porre in risalto la prestazione del capitano che, questa volta, ha impreziosito la sua prestazione con il gol che ha sbloccato il risultato dando inizio alla serie degli altri quattro, tutti nella ripresa e nel giro di soli quattordici minuti. Insomma Fabio Lucioni c'è, come pure ci sono suoi compagni di squadra. Soprattutto sul piano dell'impegno ed anche della tenuta.