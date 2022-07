Il Frosinone vince anche l'ultima delle amichevoli pre campionato superando la Ternana allo "Stirpe" con il risultato di 3 a 2. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, succede tutto nella ripresa con cinque reti nel giro di meno di un quarto d'ora.

La tattica

Per l'ultima amichevole prima del via ufficiale della nuova stagione, il tecnico dei canarini, Fabio Grosso propone un inedito 4-4-2 anche se con una sola novità iniziale rispetto all'undici che il sabato precedente ha sconfitto per 1 a 0 il Bari: Haoudi al posto di Ciervo. In pratica davanti al portiere la solita difesa a quattro composta da Oyono a destra, Cotali a sinistra e Szyminski-Lucioni coppia di centrali. In mediana Rohden e Haoudi si occupano delle corsi laterali con Caso e Moro a formare la coppia d'attacco. Ancora fuori dai convocati Ciano, oltre a Mulattieri che era atteso all'esordio assoluto in maglia giallazzurra, ma i tifosi canarini dovranno attendere la prossima partita. In ogni caso l'ex Inter ha svolto un po' di lavoro atletico prima del via dell'amichevole. Mancava poi Tribuzzi che è in procinto di passare al Crotone.

La cronaca

Poco emozioni nel primo e gara che si anima tutta nella ripresa. Al 15' Frosinone in vantaggio con Lucioni, ma al 21' arriva il pari della Ternana con Partipilo che sfrutta un errore in disimpegno di Szyiminski. Il polacco si rifà due minuti più tardi realizzando il 2 a 1. Al 24' è Martella a mettere a segno il 2 a 2, ma poco più tardi Ciervo, in campo da due minuti, sigla il gol della definitiva vittoria per 3 a 2 dei suoi. Un buon test in vista dell'esordio nella nuova stagione in programma tra sette giorni (trentaduesmi di Coppa Italia) a Monza.