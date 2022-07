Con l'amichevole di questo pomeriggio al "Benito Stirpe", Frosinone e Ternana sono tornati di nuovo ad affrontarsi in precampionato. Un giorno solo di differenza dal momento che nell'estate scorsa le due formazioni si sono trovate di fronte il 31 luglio e la partita se l'è aggiudicata la formazione di Grosso con il risultato di 2 a 0 grazie ad una rete per tempo (Tribuzzi e Boloca). Le "Fere", però, vestivano i panni di matricola che hanno, poi, dismesso con un campionato di tutto rispetto che hanno concluso subito dietro al Frosinone. Decimo posto con quattro punti di distacco dai ciociari. Di fronte, dunque, i canarini si troveranno un avversario che la Serie B l'hanno conosciuta per quella che è: cioè, per dirla con una frase di Cristiano Lucarelli detta al termine della prima partita amichevole, «in Serie B è vietato distrarsi». Comunque è sempre calcio di fine luglio ed il risultato che scaturirà dalla seconda sfida conterà fino ad un certo punto. Il Frosinone l'affronterà con l'assetto tattico con il quale ha giocato le altre amichevoli fin qui disputate. Quindi Grosso dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha affrontato e superato il Bari. Turati tra i pali e davanti a lui la difesa schierata a quattro con Oyono, Szyminski, Lucioni, Cotali. A centrocampo Rohden, Boloca e Lulic mentre in avanti Moro punta centrale e Ciervo-Caso la coppia di esterni. È anche chiaro che il tecnico nella ripresa effettuerà tutti i cambi che riterrà opportuno apportare alla formazione iniziale, anche se allungherà i tempi di uscita per valutare meglio la condizione dei singoli.

Loria e Borrelli canarini

Intanto il club di Viale Olimpia ha ufficializzato nel primo pomeriggio di ieri l'acquisto del portiere Leonardo Loria che sarà il secondo di Turati. Questa la nota: «l Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Pisa Sporting Club 1909 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Loria. Il portiere classe 1999 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023». Quindi il secondo comunicato, a distanza di qualche ora, con il quale il Frosinone ha reso noto «di aver raggiunto l'accordo con la SS Delfino Pescara 1936 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Borrelli. L'attaccante classe 2000 arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e vestirà la maglia giallazzurra al verificarsi di determinate condizioni». L'estremo difensore, 1.95 mt. di altezza, ha indossato nell'ultimo campionato la maglia del Monopoli in 35 partite di campionato, sei dei play off e 1 di Coppa Italia, risultando il migliore portiere della C. Nella stagione precedente ha debuttato con la maglia del Pisa in B nell'ultima gara di campionato del 10 maggio 2021 contro l'Entella e disputato anche due gara di Coppa Italia. Dopo aver tirato i primi calci nel "Città di Trapani" e, quindi, nelle giovanili della Reggina, Leonardo Loria è giunto alla Juventus dove ha accresciuto il suo bagaglio tecnico, disputando tre campionati Primavera al punto di entrare nel giro delle nazionali Under 19 e 20. L'attaccante, invece, ha indossato la casacca del Monopoli nel campionato scorso con 20 partite tra campionato e coppa e 9 gol. Prima avea giocato con la Juve Stabia 19 partite e realizzati 4 gol. Quindi due presenze in B con il Cosenza e nella stagione 2019/2020 sempre in Serie B 21 presenze con il Pescara e una sola rete. E' stato avversario dei canarini nella partita giocata a Frosinone e conclusa con il successo della formazione di Nesta per 2 a 0, sostituendo nella ripresa Busellato. Nell'incontro del ritorno 1 a 1 è rimasto i n panchina. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara nella cui Primavera ha realizzato 18 reti nella stagione 2018/19.