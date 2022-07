È quello di Emanuele Torrasi, classe 1999, il nome nuovo della giornata di ieri per quanto riguarda il mercato in entrata del Frosinone. Si aspettavano novità per quanto riguarda gli arrivi dei difensori ancora mancanti per chiudere il discorso sul blocco arretrato e anche notizie ulteriori circa la trattativa con il Monza relativa alla mezzala Luca Mazzitelli, ed ecco spuntare invece la possibilità dell'acquisto del giovane mediano scuola Milan che, nel girone di ritorno dello scorso campionato, ha disputato nelle file del Pordenone sedici delle diciannove gare in calendario, compresa quella persa dal Frosinone con il netto risultato di due a zero. Emanuele Torrasi dovrebbe giungere alla corte di Fabio Grosso in prestito con obbligo di riscatto.

Dopo la trafila nella giovanili del Milan, il centrocampista ha indossato la maglia dell'Imolese nel campionato 2020/2021 e nei primi sei mesi di quello successivo quando è stato acquistato dal Pordenone. Con i ramarri è stato in campo, come detto, in 16 partite per complessivi 1.133', risultando con le sue prestazioni anche uno tra i pochi a salvarsi dal disastro dei "ramarri". È l'unica novità che è emersa dell'intensa attività che sta svolgendo il direttore Guido Angelozzi con il suo staff al completo.

Trattativa Vignali

Potrebbero allungarsi i tempi della conclusione della trattativa che il club di Viale Olimpia ha allacciato con lo Spezia riguardante Luca Vignali. Il difensore, che sta svolgendo la preparazione con la squadra allenata da Luca Gotti, ha preso parte alla partita amichevole che lo Spezia ha disputato ieri sera contro il Padova sul rettangolo di gioco dello stadio "Euganeo". Il contrattempo relativo all'indisponibilità del difensore delle "Aquile" Kelvin Amian, operato a Parigi nei giorni scorsi, priverà la squadra del giocatore per i prossimi tre mesi. Tanto che la società è corsa ai ripari cercando sul mercato l'elemento in grado di sostituire Amian. Dovrebbe arrivare dal Chelsea e si tratta di Ethan Ampadu. Tutto questo, in definitiva, potrebbe aver rallentato la trattativa di Vignali al Frosinone. Non ha partecipato alla stessa amichevole Elio Capradossi anche lui in predicato di diventare canarino.

Ciano, il Frosinone e il Bari

Angelozzi è stato intervistato dai colleghi del Corriere dello Sport. Alla domanda "Ciano al Bari si può?", il direttore del Frosinone ha risposto: «Nella vita non si sa mai. È tanti anni che Ciano sta con noi e vorrebbe fare una esperienza nuova».

Una risposta che potrebbe significare la riapertura di una trattativa che c'è stata e che sembrava sfumata dalle parole del tecnico della squadra biancorossa. Michele Mignani ha infatti precisato al termine dell'amichevole di sabato scorso: «Ciano? Ne abbiamo parlato, è un calciatore di valore per la B, ma credo che siamo orientati su altre idee».

Comunque tutto sembrerebbe ancora possibile. Soprattutto se il Frosinone dicesse sì a Manuel Marras come contropartita parziale del trasferimento di Ciano. Che al Frosinone è arrivato il 10 luglio 2017 con contratto quadriennale prolungato prima della scadenza al 30 giugno 2024. Infine la squadra sta continuando la preparazione anche alla partita amichevole di sabato contro la Ternana. Doppia seduta ieri e doppio sarà il lavoro anche oggi per i canarini che concluderanno il ritiro domani per trasferirsi direttamente sabato al "Benito Stirpe".