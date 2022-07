Uno alla volta tutti i nodi della campagna estiva del mercato, relativi alle partenze e agli arrivi, stanno per risolversi nella maniera migliore. Senza fretta, ma con una continuità di risultati che pone in risalto la lucidità e la pazienza che animano l'attività del direttore Angelozzi. Che dal presidente Maurizio Stirpe ha ricevuto due raccomandazioni, nel corso dell'ultima conferenza stampa rilasciata dal patron del Frosinone, relative al problema degli esuberi e alla necessità di insistere sulla "linea verde" intrapresa con il nuovo progetto di gestione della società.

Obiettivi che il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra sta portando avanti con i risultati sperati. Una alla volta le trattative importanti chiuse in questi ultimi giorni: dopo l'arrivo a titolo definitivo di Giuseppe Caso, dopo il prestito con opzioni di riscatto e di controriscatto di Samuele Mulattieri dall'Inter, sembra essere giunta l'ora di Luca Vignali in giallazzurro. Al Frosinone arriverà da solo o in compagnia di Elio Capradossi, entrambi classe 1996 e dallo Spezia dove sono rientrati rispettivamente dal Como e dalla Spal? Con la società lariana il primo ha coperto il ruolo di terzino destro in 32 partite nelle quali 31 volte ha fatto parte della formazione iniziale. Unica eccezione la partita contro il Pisa.

Venticinque invece gli incontri che lo hanno visto in campo dal primo al novantesimo minuto. Con la maglia della Spal il secondo ha giocato come difensore centrale in 32 partite e come Vignali solo una volta è entrato, mentre è stato in campo dal 1' al 90' in 29 gare. Per ora, comunque, la trattativa più importante riguarda il ruolo di terzino destro che dovrebbe essere coperto da coperto da Vignali appunto. Il discorso sembra ormai chiuso con qualche dettaglio che resta da limare. Rinforzi a centrocampo L'ormai famosa lista della spesa preparata da Angelozzi, relativa alle operazioni di mercato non prevedeva movimenti importanti in entrata e in uscita nel reparto della mediana.

Ma "legge" non scritta ma in moltisissimi casi rispettata nel Frosinone Calcio ha sempre comportato che una cessione non preventivata fosse bilanciata da un'altra in entrata. Ed ecco allora che dopo la scelta operata da Matteo Ricci di rispondere alla chiamata dalla Turchia di Andrea Pirlo, una pedina è venuta a mancare a centrocampo a Fabio Grosso. Ed ecco allora la trattativa, che tra l'altro risulta essere anche a buon punto, riguardante l'arrivo di Luca Mazzitelli, classe 1995, che nel campionato scorso ha disputato con la maglia del Monza 31 partite tra campionato e Coppa. Purtroppo anche quella dell'assurda sconfitta dei canarini in Brianza con il risultato di 3 a 2.

Anzi la rete del successo del Monza è stata messa a segno su rigore e nel recupero proprio dalla mezzala. Cioè nel ruolo che il giocatore preferisce coprire. Angelozzi andrebbe comunque a colpo sicuro dal momento che conosce molto bene Mazzitelli per averlo acquistato nella stagione 2016/2017 quando era responsabile dell' Area tecnica del Sassuolo. Infine fari puntati anche su Benjamin Kone (2000), centrocampista ivoriano di proprietà del Torino che, nello scorso campionato, ha fatto registrare 16 presenze nel Crotone.