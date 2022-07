Il trasferimento di Samuele Mulattieri al Frosinone è diventato ufficiale poco prima delle ore 15 di ieri. A darne notizia quasi in contemporanea i siti ufficiali dell'Inter e del club di Viale Olimpia. Questa la nota del sodalizio canarino: «Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Football Club Internazionale Milano per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri. L'attaccante classe 2000 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023».

Per il direttore Angelozzi si tratta della nona trattativa chiusa in entrata e passata agli archivi. Le precedenti hanno riguardato Turati, Ciervo, Moro, Lucioni, Monterisi, Kujabi, Macej e Caso. 
L'attaccante spezzino, ventidue anni il prossimo 7 ottobre, ha incrociato il Frosinone in quattro occasioni. Una nel campionato Primavera con la maglia dell'Inter sulle spalle, le altre tre in Serie B. Nel campionato cadetto 2017/2018 quando giocava con lo Spezia, e le ultime due nelle file del Crotone. Il bilancio è di due sconfitte compresa quella subìta nel campionato Primavera, quando il Frosinone riuscì a battere i nerazzuri in rimonta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Segnò proprio Mulattieri il gol per la formazione allenata da mister Madonna ma Vitalucci ne fece due ribaltando il risultato. Quindi il pareggio 1 a 1 nella sfida con lo Spezia giocata allo Stirpe il 14 aprile 2018 con gol di Dionisi su rigore al 13' st. e pareggio di Pessina al 93'. Mulattieri subentrò a Marilungo al 28' della ripresa. Infine le due sfide con il Crotone della stagione passata concluse con una vittoria ciascuno: al "Benito Stirpe" il 1° novembre 2021 successo in rimonta dei canarini grazie ai gol di Charpentier e Cicerelli con Maric che aveva sbloccato il risultato, mentre al ritorno successo della formazione degli squali con il risultato di 2 a 0.

Anche Canotto ok

La nota riguardante il trasferimento di Mulattieri al Frosinone ha fatto seguito al comunicato con il quale il club di Viale Olimpia ha ufficializzato anche la cessione di Luigi Canotto alla società sportiva Reggina "a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". La nota è giunta anche opportuna per chiarire le modalità dell'accordo tra le due società che non è stato raggiunto sulla base della cessione a titolo definitivo, come da più parti riportato. Nella sostanza, comunque, Luigi Canotto dovrebbe diventare della Reggina al termine della stagione prossima dal momento che le condizioni poste alla base dell'obbligo di riscatto sembrerebbero di non difficile superamento entro la fine del campionato. L'ex attaccante del Chievo è giunto al Frosinone ai primi di agosto dell'anno scorso dopo aver ottenuto lo svincolo dalla società clivense. Il 4 dello stesso mese ha firmato il contratto che lo legato al Frosinone per i successivi tre anni. Con la maglia del Frosinone addosso ha fatto registrare 35 partite di campionato, nel corso delle quali ha messo a segno sei reti, e una di Coppa. Dopo appena un anno, dunque, ha fatto ritorno nella società in cui era calcisticamente cresciuto fino all'età di sedici anni. Per restare in tema di cessioni, il Frosinone ha anche raggiunto l'accordo con la società sportiva Siena il prestito dell'attaccante classe 2002 Pierluca Luciani.

Il ritiro

Infine dopo due giorni di riposo, oggi la squadra riprenderà la preparazione al prossimo campionato nel ritiro di Fiuggi. Non è stato invece riposo per gli ultimi arrivati e cioè per Caso e per Mulattieri che hanno lavorato in palestra e sul campo per cercare di mettersi al passo con i compagni di squadra. Oggi tutti di nuovo sul campo di "Via Capo I Prati" per tornare a correre e a sudare fino a venerdì pomeriggio quando il gruppo concluderà il ritiro di Fiuggi per trasferirsi il giorno seguente al "Benito Stirpe" per disputare il secondo importante galoppo contro la Ternana. Martedì della prossima settimana, con tutta probabilità, la ripresa della preparazione sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino.