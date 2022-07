Aveva soltanto diciottanni quando ha debuttato in Serie A. Era il 1° dicembre 2019 e a difesa della porta di fronte alla sua c'era Gigi Buffon che aveva ventitré anni di più. Stiamo parlando di Stefano Turati, che in quella occasione difese la sua porta dagli attacchi di Ronaldo, Higuain e Dybala nella gara disputata allo "Juventus Stadium" e terminata due a due. Il giovane estremo difensore ricevette, dopo le sue tante parate, i complimenti di compagni e avversari. Apprezzò soprattutto quelli che gli vennero dall'affermato ed esperto collega. Ovviamente quella partita con tutte le sensazione provate non poteva non ricordarla nel corso della intervista di presentazione in maglia giallazzurra.

«Proprio alcuni giorni fa - dice - ne stavo parlando al telefono con un amico. E debbo aggiungere che soltanto adesso me ne sto rendendo conto. Diciamo che quel debutto è cosa difficile da spiegare. Un evento anche complicato e solo da sognare».

Fatta questa premessa Stefano Turati ha risposto subito alla domanda sugli obiettivi da raggiungere con il Frosinone. Risposta chiarissima. Ovvero la vittoria sempre in ogni partita. «Per ogni calciatore, e quindi anche per è così. Mi alleno per questo. Il traguardo che mi so no posto è di arrivare in Serie A da primo, da secondo o tramite i play off, fa lo stesso. Ce lo poniamo tutti, io e i compagni di squadra. Se poi gli avversari saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano, Comunque dovremo provarci».



E per questo ha scelto il Frosinone che ritiene una tappa importante per la sua carriera. «Penso che sia per me la piazza perfetta per fare bene. Anche perché ho trovato un ambiente ideale con persone che stimo molto come mister Stefano Morrone. Insomma il Frosinone dovrà essere un trampolino di lancio molto importante anche per fare parte della Under 21. Non importa giocare ma farne parte. Davanti ho il capitano Carnesecchi. Per il momento dovrò confermarmi e poi fare con la Under un grande campionato anche per il Frosinone».

Ma che tipo di portiere è Turati? È in linea con il gioco difensivo moderno? «Penso di sì. Perché mi piace iniziare a giocare dal basso come insegnato soprattutto da De Zerbi. Comunque bisognerà avere sempre molto equilibrio come in tutte le cose. Capire quando c'è da iniziare la giocata dal basso e quando, invece, bisogna calciare lungo. Però, come concetto, mi piace la soluzione moderna».