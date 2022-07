Anche Andrija Novakovich avrebbe le valigie pronte. L'attaccante stava per essere incluso nella formazione che mercoledì pomeriggio doveva affrontare la rappresentativa del Fiuggi nella prima amichevole di questo pre campionato, quando la trattativa con il Venezia ha preso la giusta piega al punto da evitare che non potesse giungere in porto per altri motivi.

Se ancora non si conosce la sorte dell'americano che, comunque, sarebbe già con un piede nella società arancio-nero-verde, di ieri pomeriggio la notizia che ha reso ufficiale il trasferimento di Minelli al Cesena.

Ecco il testo della nota del sodalizio giallazzurro.

«Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Fc per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1994 Stefano Minelli».

La cessione dell'estremo difensore che, non molto tempo fa, aveva ottenuto il prolungamento del contratto per altri due anni, ha fatto seguito a quelle dell'attaccante Michele Volpe (‘97) e del difensore Federico Bevilacqua (‘01). Entrambi alla Us Pergolettese1932 ma, a differenza di Minelli, con la formula del prestito.

Uscite ed entrate

Dopo la cessione di Federico Gatti alla Juventus, il rientro per fine prestiti di Alessio Zerbin al Napoli e di Federico Ravaglia al Bologna e il controriscatto del Genoa per Charpentier, il direttore Guido Angelozzi ha chiuso altre dieci trattative. Hanno riguardato i seguenti canarini: Victor De Lucia che è passato alla Virtus Entella a titolo defibnitivo; Matteo Ricci al Karagumruk in prestito con diritto di riscatto; Pietro Iemmello al Catanzaro a titolo definitivo; Marko Bozic al Maribor in prestito con diritto di riscatto; Milan Kremenovic al NPS Hedbar Pazardzik; Luca Koblar rescissione del contratto e Lukas Klitten al Silkeborg in prestito con diritto di riscatto. Oltre, chiaramente, ai già citati Stefano Minelli al Cesena a titolo definitivo, nonchè Michele Volpe e Federico Bevilacqua alla Pergolettese. Sei sono stati invece i movimenti in entrata: i difensori Fabio Lucioni e Ilario Monte risi in prestito dal Lecce; l'attaccante Luca Moro, il portiere Stefano Turati e la punta esterna Riccardo Ciervo in prestito da Sassuolo, per arrivare al centrocampista Kalifa Kujabi, a titolo defintivo dalla Torres che, però, è ancora da ufficializzare in quanto si aspetta che il classe ‘99 abbia la cittadinanza italiana. Ma torniamo ad Andrija Novakovich. Se la trattativa andrà a buon fine, l'attaccante ritroverà in laguna Francesco Zampa mo che da svincolato il 1° luglio scorso ha firmato un triennale con la formazione veneta. La trattativa per il passaggio dell'americano alla formazione lacunare, stando alle notizie che arrivano dal Veneto, sarebbe ai dettagli.

Di sicuro Novakovich nella mattinata di ieri (la squadra aveva mezza giornata di libertà) ha lasciato il ritiro per effettuare le visite mediche con il Venezia. Riguardo ai termini dell'accordo, il Frosinone verrebbe ad incassare oltre un milione di euro dalla cessione a titolo definitivo del classe ‘96, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto di tre o addirittura quattro anni. Insomma ci sarebbero tutti i presupposti perché l'americano lasci il club di Viale Olimpia dopo poco meno dì tre anni, avendo firmato il contratto con il Frosinone il 2 settembre 2019. Da quel giorno con la maglia giallazzurra addosso ha disputato 101 partite e messo a segno 19 reti. Per quanto riguarda la preparazione ieri, come detto, una sola seduta al pomeriggio, mentre domani i canarini giocheranno una nuova amichevole, sempre nella sedere del ritiro di Fiuggi e questa volta contro l'Alatri. Il fischio d'inizio dalle 18 è stato anticipato alle 17,30.