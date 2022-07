É stato il Golf Club Fiuggi 1928 a fare da cornice alla presentazione delle nuove maglie del Frosinone calcio per la stagione 2022/2023 da parte del Consigliere Delegato al Marketing del Frosinone calcio, Salvatore Gualtieri, il Presidente della Banca Popolare del Frusinate Domenico Polselli e il Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, maglie mostrate e indossate per l'occasione da Andrija Novakovich con la tradizionale canarina, da Daniel Boloca con quella bianca e da Fabio Lucioni con la maglia dal nuovo colore blù-grigio.

"Rinnovarsi senza tradirsi" ha voluto sottolineare Polselli nel suo intervento riaffermando la ormai ventennale vicinanza della Popolare del Frusinate alla società calcistica "con una tradizione che continua ma con uno sguardo rivolto verso il futuro". Sta proseguendo così la collaborazione tra Banca Popolare del Frusinate e Frosinone Calcio. E va avanti con una novità importante. Dalla prossima stagione, che avrà inizio ufficialmente il mese prossimo, con l'avvio del nuovo campionato di serie B, il main sponsor del Frosinone calcio sarà sempre la Banca Popolare del Frusinate ma sulla maglia dei canarini si leggerà MeglioBanca, la Banca online con cui BPF è da cinque anni nel mercato nazionale con risultati davvero eccellenti. Infatti per l'efficienza e l'efficacia operativa di questa Banca online, la stampa specialistica nazionale l'ha valutata come una delle 10 eccellenze bancarie online italiane in senso assoluto.

Una scelta importante questa preferenza dello sponsor di maglia sulle divise del Frosinone Calcio, condivisa dal presidente Domenico Polselli e dall'Amministratore Delegato Rinaldo Scaccia con l'intero Consiglio di Amministrazione e, naturalmente, con la dirigenza della squadra. Una scelta che va proprio nella direzione di guardare al futuro con un avvicinamento sempre più concreto al mondo dei giovani e verso chi ha un approccio sempre più smart nei confronti del sistema bancario. Banca Popolare del Frusinate è stata la prima banca popolare di piccole dimensioni ad avere una vera banca online.

Una scelta ritenuta opportuna e necessaria proprio per il cambiamento epocale in atto nelle abitudini degli italiani, con un numero sempre maggiore di utilizzatori di conti correnti online. Ecco allora l'esigenza di un rinnovamento, attuato prontamente dalla Banca Popolare del Frusinate per continuare la sua crescita ed essere sempre più competitiva a trent'anni esatti dalla sua fondazione. Un rinnovamento fondamentale insomma, avvenuto però senza tradire la missione storica della Banca Popolare del Frusinate, ormai divenuta regionale, ma che con MeglioBanca ha anche esteso la sua operatività sull'intero territorio nazionale. Dunque la provincia di Frosinone e un po' tutto il Lazio rimarranno il territorio principe di attività della Banca, che però con l'utilizzo di queste nuove tecnologie hanno portato la stessa ad offrire ed estendere i propri servizi sull'intero territorio nazionale.

Veicolare allora MeglioBanca attraverso le maglie del Frosinone Calcio sarà importante perché tutta la clientela potrà riconoscere la propria Banca nell'intera penisola. Per ogni informazione su MeglioBanca è sufficiente collegarsi al sito internet www.megliobanca.it, una piattaforma per la gestione dei risparmi e servizi da remoto con una operatività sicura e garantita. Una sfida nuova insomma, volta a soddisfare le esigenze dei risparmiatori di oggi e di quelli di domani. Una sfida bellissima, da oggi portata avanti insieme al Frosinone Calcio.