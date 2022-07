Dopo dieci giorni dall'inizio della preparazione al prossimo campionato di Serie B che prenderà il via il 13 agosto, il Frosinone di Fabio Grosso scenderà in campo per affrontare sul rettangolo dei gioco della struttura di "Capo i Prati" a Fiuggi una rappresentativa locale.

Si tratta del primo galoppo sulla palla che al tecnico servirà soprattutto per tirare le somme del lavoro svolto nella prima fase della preparazione che, come si sa, si concluderà nella cittadina idropinica il 28 di luglio.

L'amichevole avrà inizio alle ore 18 odierne e richiamerà l'attenzione anche di numerosi tifosi del Leone che raggiungeranno la città termale per assistere all'incontro che non solo è il primo della nuova stagione ma anche per salutare sia i canarini che hanno già indossato la casacca giallazzurra, che quelli che la vestiranno per la prima volta nell'amichevole dalla quale il tecnico non si aspetta indicazioni di rilievo.

Anche perché la squadra è nella prima fase degli allenamenti quando i carichi di lavoro sono abbastanza pesanti a discapito di tutte le altre qualità che una formazione può cominciare a mostrare a preparazione inoltrata. Con tutta probabilità Fabio Grosso ruoterà nell'arco dei novanta minuti di gioco tutti i giocatori attualmente a disposizione, anche se all'inizio potrebbe mandare in campo Turati tra i pali e, davanti all'estremo difensore, la difesa schierata a quattro con Oyono e Cotali terzini e con Lucioni e Kalaj o Monterisi centrali.

Non sappiamo, infatti, se Szyminski nelle sedute di ieri è tornato a lavorare in gruppo dopo aver fatto solo palestra in quella svolta nel pomeriggio di lunedì. Per il centrocampo, lo stesso discorso fatto per il polacco vale invece per quanto riguarda Garritano che ha accusato un lieve problema ad un tallone che lo ha costretto sempre lunedì a lavorare a parte. Detto questo, i tre centrocampisti dovrebbero essere Rohden, Boloca e Lulic con Haoudi pronto per ogni evenienza.

In avanti Canotto e Ciano dovrebbero alternarsi sulla fascia destra del tridente avanzato, mentre su quella opposta è molto probabile che ci sia l'esordio di Ciervo.

Al centro del reparto offensivo, quindi, il terzo esordiente e proveniente anche lui dal Sassuolo come Turati e Ciervo: Moro. Pronti a subentrare a gara in corso, quindi, Novakovich e Parzyszek. Questo, grosso modo, dovrebbe essere come detto lo schieramento iniziale che, comunque, potrebbe non essere quello che Fabio Grosso poi manderà in campo alle ore 18. Completano il gruppo i portieri Vettorel e Palmisani; i difensori Bracaglia e Maestrelli; i centrocampisti Cangianiello e Kujabi; gli attaccanti Satariano e Selvini.

Per quanto riguarda la rappresentativa fiuggina, Massimo Agnoli, che la guiderà dalla panchina, ha precisato che sarà formata da tutti calciatori che sono di Fiuggi o hanno indossato la casacca della formazione idropinica. Comunque tanto per fare dei nomi, il capitano sarà Filippo Taiani, tra i pali ci sarà sicuramente Marco Ludovisi.

Pier Luigi Moriconi sarà uno dei difensori, Leonardo Incocciati coprirà un ruolo del centrocampo e in avanti giocherà anche Giammarco Basilico.

Il mercato

Intanto nel pomeriggio di ieri la trattativa riguardante la cessione a titolo temporaneo dell'estremo difensore Stefano Minelli al Cesena era alle battute finali con il portiere che si è sottoposto alle rituali visite mediche. Infine Mirko Gori, saltata la cessione alla Reggina, dovrebbe iniziare ad allenarsi nel gruppo dei canarini in ritiro in attesa di una sistemazione presso una squadra di Serie B.