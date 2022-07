Sono quattro le partite amichevoli che i canarini di Fabio Grosso disputeranno prima della fine di luglio. Le prime due sono delle semplici sgambature contro formazioni di categoria inferiore, le altre avranno un valore molto più probante dal momento che avversarie saranno due squadre che poi il Frosinone si troverà di fronte anche in campionato. Dunque si inizia sul campo di "Capo I Prati" di Fiuggi, dove la squadra giallazzurra sta portando avanti la preparazione, il 13 luglio affrontando la locale formazione idropinica per continuare, sempre sullo stesso terreno di gioco, il 16 luglio contro la squadra dell'Alatri, con inizio sempre alle ore 18. Sabato 23 luglio, quindi, la primo delle due importanti amichevoli. Si giocherà contro il Bari, tornato in Serie dopo la stagione 2017/2018, mentre il sabato seguente contro la Ternana. Entrambe allo stadio "Benito Stirpe" con fischio d'inizio anche in questo caso alle 18.

Canarini e galletti si ritroveranno di fronte dopo quattro anni nel corso dei quali la società del presidente De Laurentis ha dovuto di nuovo iniziare dalla Serie D in seguito all'esclusione dal campionato cadetto per motivi di mancata ricapitalizzazione del debito accumulato in passato. Comunque l'ultimo incontro tra le due formazione risale al 10 febbraio 2018 e lo ha vinto il Bari con il risultato di 1 a 0 grazie alla rete del centravanti Libor Kozak. Nell'incontro dell'andata, disputato allo stadio "Partenio - Lombardi" di Avellino il 16 settembre 2017, la formazione di Moreno Longo si era imposta in rimonta con il risultato di 3 a 2 grazie all'autorete di Cassani e ai gol di Daniel Ciofani e Sammarco. Di Improta le marcature dei biancorossi. Con la Ternana, invece, sarà la seconda amichevole dopo quella disputata al Benito Stirpe il 31 luglio dello scorso anno e vinta dalla squadra di Fabio Grosso con il risultato di 2 a 0, grazie ai gol di Tribuzzi e di Boloca.

Il mercato

Il direttore Guido Angelozzi sta trattando la cessione di Mirko Gori alla Reggina di Roberto Stellone e di Pietro Iemmello al Catanzaro. Per entrambi la trattativa può essere considerata in dirittura d'arrivo. Il centrocampista di Tecchiena passerà ai calabresi con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel caso che la Reggina riesca a mantenere la Serie B. Iemmello, invece, il cui rapporto con il Frosinone si concuderebbe comunque il prossimo 30 giugno, andrà ai giallarossi in maniera definitiva.

Sembrerebbe, infatti, superato del tutto il problema relativo all'ingaggio dell'attaccante. Nello scorso campionato, infatti, il sodalizio di Viale Olimpia si era assunto l'onere di una compartecipazione, anche consistente, relativa allo stipendio di Iemmello. Questa volta, però, essendo come detto all'ultimo anno in giallazzurro, il Frosinone vuole, giustamente, che sia il Catanzaro a pagare l'ingaggio. E ora i due club avrebbero trovato la soluzione. Prestito confermato con tutta probabilità per Hide Vitalucci che indosserà di nuovo la maglia della Pergolettese.