Con l'arrivo dei difensori Fabio Lucioni e Ilario Monterisi dal Lecce, del portiere Stefano Turati, del centravanti Luca Moro e dell'ala sinistra Riccardo Ciervo dal Sassuolo nonchè del giovane centrocampista gambiano Kalifa Kujabi dalla Torres, la "lista della spesa" del direttore Guido Angelozzi è stata in gran parte già rispettata. Prevedeva l'acquisto di un portiere, di tre/quattro difensori, di un centravanti e di un'ala. Il responsabile dell'area tecnica del Frosinone dovrà solo mettere a disposizione di Grosso uno/due difensori perché l'elenco degli acquisti possa considerarsi esaurito.


Anche a centrocampo, la cessione di Matteo Ricci ai turchi del Karagumruk sarebbe stata bilanciata dall'arrivo del giovane Kalifa Kujabi che potrà essere cartellinato quando avrà avuto la cittadinanza italiana. Anche in questo caso, però, se è andato via un giocatore di provate capacità tecniche ed agonistiche, solo in parte evidenziate durante il campionato disputato in giallazzurro, il nuovo arrivato dovrà ancora dimostrare le sue caratteristiche. Si dice che siano più che buone ma in Serie B non bastano per riuscire a garantire un rendimento accettabile.

E allora vogliamo pensare che il Angelozzi vada oltre per assicurarsi la presenza in mediana di una pedina che la B l'abbia già fatta ed anche con risultati rassicuranti. In difesa mancherebbero, come detto, un paio di pedine soprattutto nei ruoli esterni. Per la destra attualmente c'è solo il giovane di belle promesse Anthony Oyono e a sinistra Matteo Cotali. Come centrali Szyminski e Lucioni sono punti fermi e in grado di reggere per tutto l'arco della stagione. L'ex Lecce è stato in campo nel campionato 2021/2022 in gare delle quali 36 dal primo all'ultimo minuto e una soltanto fino a 14 minuti dal termine.

Quasi identico il discorso per Szyminski, in campo in trentadue partite delle quali trentuno dall'inìzio ala fine. Chi potrebbe arrivare nei due ruoli? A destra nel mirino di Angelozzi resterebbe lo spezzino Luca Vignali, con il qule il Frosinone avrebbe riallacciato il discorso interrotto il 31 gennaio scorso per mancanza di tempo necessario per cercare di chiudere l'accordo. A sinistra, invece Kamil Pestka del Cracovia. La trattativa prevedeva il prestito con obbligo di riscatto abbastanza alto del difensore ma anche la cessione a titolo temporaneo di Piotr Parzyszek.

Infine da Bari la notizia che Manuel Marras, l'esterno rientrato dal Crotone, non è stato convocato per il ritiro della squadra di mister Mignani. L'ala destra dovrà fare le valigie, magari come contropartita di Ciano che il Bari continua a sperare di avere? Perché ciò possa, comunque, accadere dovrebbe verificarsi il buon esito della trattativa con il Benevento che, sollecitato dal tecnico Caserta, ha chiesto l'acquisto di Luigi Canotto. In questo caso tutto potrebbe quadrare: con Marras a coprire la partenza dell'esterno giallazzurro, con Ciano al Bari e con l'arrivo al Frosinone di Gabriele Moncini come contropartita di Canotto, Sono solo ipotesi?