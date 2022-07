Doppia razione di allenamenti anche ieri per i ventinove canarini nel ritiro di Fiuggi. Entrambe le sedute si sono svolte sul rettangolo di gioco all'interno dell'impianto sportivo di "Capo i Prati" agli ordini del tecnico Fabio Grosso e del suo staff e continueranno per la tutta la settimana che sarà, ovviamente, la più dura perché segna la ripresa della preparazione dopo le vacanza e in un periodo di caldo asfissiante. Comunque i canarini lo stanno affrontando con il massimo impegno ben sapendo che, sudando molto in questi giorni, ne avranno benefico in campionato.

Se Fabio Grosso e il suo staff stanno anche loro buttando sudore sull'erba del campo, il direttore Guido Angelozzi con i suoi collaboratori non è da meno anche se dietro una scrivania, impegnato in un lavoro sicuramente molto importante.

Ieri mattina, il Frosinone Calcio ha comunicato «di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Silkeborg per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del calciatore classe 2000 Lukas Klitten». Ma nel pomeriggio la raffica dei comunicati in rapida successione, attesi da giorni perché relativi all'acquisto dei tre giocatori presi dal Sassuolo. Il primo il Frosinone l'ha reso moto alle ore 17,53 e ha riguardato il centravanti Luca Moro (2001) che, con la maglia del Catania, ha battuto per ventuno volte i portieri che, nell'ultimo campionato di Serie C, si è trovato di fronte nel girone C. Quindi gli altri due relativi all'estremo difensore Stefano Turati (2001) e all'attaccante esterno sinistro Riccardo Ciervo (2002). Tutti a titolo temporaneo fino al 30 giugno dell'anno prossimo. Ad oggi, dunque, sono cinque le trattative chiuse in entrata e ufficializzate: i tre calciatori del Sassuolo vanno ad aggiungersi a Fabio Lucioni e a Ilario Monterisi arrivati da lecce e, comunque, tutti in prestito per un anno. Ricci in prestito al Karagumruk.

Nel frattempo, sul fronte cessioni, è stata definita quella del centrocampista Matteo Ricci alla formazione turca del Karagumruk. L'ex Spezia è stato venduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con identica modalità, quindi, tra oggi e domani anche un altro centrocampista, Mirko Gori, lascerà il Frosinone per passare alla Reggina. E così il mediano di Tecchiena sarà di nuovo insieme a Roberto Stellone che dovrebbe firmare il contratto con i calabresi nelle prossime ore. Gori, dopo avere indossato la maglia dell'Alessandria nel campionato scorso, vestirà quella amaranto che sarà, appunto, ancora allenata dall'ex tecnico dei canarini. Con Stellone sulla panchina giallazzurra, Mirko Gori è diventato campione d'Italia della formazione Berretti il 7 giugno 2012. Dopo ha indossato la maglia canarina in dieci campionati e mezzo che vanno dalla stagione 2012/2013 fino al 31 gennaio 2022, facendo registrare 228 presenze in due campionati di Prima Divisione, in due di Serie A e il resto in Serie B. Da canarino ha conquistato una promozione dalla Prima Divisione alla Serie B e due dalla B alla massima serie. E sempre da protagonista.