Sono ventinove i canarini che, nel primo pomeriggio di ieri, sono saliti sul pullman che ha lasciato il piazzale antistante l'Hotel Fontana Olente di Ferentino per raggiungere Fiuggi, sede del ritiro. Dopo la sistemazione nelle camere dell'Hotel Terme Fiuggi, i canarini si sono portati sul campo di "Capo i Prati" per iniziare la preparazione alla prossima stagione agonistica (si aprirà nel fine settimana del 7/8 agosto con la gara di Monza valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia e sette giorni più tardi il via del campionato).

Al completo lo staff tecnico con Fabio Grosso e con il vice Stefano Morrone, con il preparatore atletico Vincenzo Vaccariello, con l'allenatore dei portieri Catello Senatore e con il collaboratore tecnico e match analyst Mauro Carretta. In campo i portieri Minelli e Vettorel; i difensori Szyminski, Kalaj, Cotali, Oyono e gli ultimi arrivati Lucioni e Monterisi; i centrocampisti Boloca, Rohden, Tribuzzi, Lulic, Garritano e Haoudi; gli attaccanti Ciano, Canotto, Novakovich, Parzyszek, Manzari e Satariano. Hanno preso parte alla prima seduta stagionale anche i tre canarini provenienti dal Sassuolo, Turati, Moro e Ciervo, per i quali si aspetta che il sodalizio di Viale Olimpia ufficializzi l'acquisto nelle prossime ore, nonchè il giovane originaria del Gambia Kalifa Kujabi. La mezzala classe 2000 ha indossato, come si sa, la casacca della Torres in Serie D ma è pronto per il grande salto tra i professionisti.

Per ora il Frosinone ha in mano il contratto che, però, diventerà valido a tutti gli effetti nel momento in cui il giovane calciatore sarà in possesso della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso potrà giocare tra i prof, e quindi indossare la casacca giallazzurra. Aggregati al gruppo anche alcuni giovani della Primavera che potrebbero comunque aumentare di numero nei prossimi giorni. Hanno iniziato a sudare con i più "grandi" il portiere Palmisani, i difensori Bracaglia e Maestrelli, il centrocampista Cangianiello e l'attaccante Selvini.

Assenti con permesso

Presenti al raduno di Ferentino di venerdì pomeriggio, non hanno invece raggiunto il ritiro di Fiuggi, Ricci, Gori, Iemmello e Klitten ma potrebbero essere aggregati in seguito se le trattative in corso riguardanti la loro cessione non dovessero concludersi positivamente. Come si sa Ricci potrebbe finire alla corte di Andrea Pirlo, da qualche giorno tecnico della società turca Karagumruk. La trattativa dovrebbe essere a buon punto e potrà risolversi positivamente se sarà pagata la clausola rescissoria che ammonta a 500mila euro. Il Frosinone, comunque, sarebbe disposto anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto. A Iemmello sarebbe interessato il Catanzaro dove è nato a dove ha giocato il girone di ritorno dell'ultimo campionato e i play off. La trattativa sembra in via di chiusura. Per quanto riguarda Mirko Gori sembra esserci stato un sondaggio della Reggina. Ma molto dipende se sulla panchina amaranto continuerà ad esserci Roberto Stellone.

Il mercato

L'interesse per Luca Vignali continua ad esserci. Lo hanno affermato sia il presidente Stirpe nel corso dell'ultima conferenza stampa, sia il direttore Angelozzi qualche giorno prima in una dichiarazione rilasciata al Secolo XIX. Insomma il terzino spezzino, rientrato dal buon campionato giocato con la maglia del Como, potrebbe finire in Ciociaria. Per ora la trattativa sembra apparentemente in stand by. Sempre in fatto di difensori esterni, è tornato d'attualità, tramite Gianluca Di Marzio, il nome di Stefano Sabelli (1993) di proprietà del Genoa ma a Brescia dal gennaio scorso. Il Frosinone lo ha trattato nella finestra invernale del mercato ma il difensore ha preferito accasarsi con le rondinelle in prestito fino al 30 giugno scorso.