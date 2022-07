Raduno all'insegna della gioia di ritrovarsi per iniziare una nuova esaltante avventura. Ovviamente stiamo parlando dei 35 canarini che, nel pomeriggio di ieri, si sono salutati con abbracci e calorose strette di mano nel piazzale antistante l'ingresso dell'Hotel Fontana Olente di Ferentino. Volti sorridenti ma anche fisici asciutti il che significa che, all'interno della vacanza, Ciano e compagni hanno trovato anche lo spazio per presentarsi all'inizio della preparazione in condizioni più che rassicuranti.

Trentacinque dicevamo quelli convocati per il raduno con Thomas Vettorel che ha aperto gli arrivi alla spicciolata. Se passiamo subito all'ultimo, diciamo che è stato Andrija Novakovoch a chiudere gli arrivi. Fabio Grosso ha messo piede all'interno delle Terme Pompeo poco prima delle 19. Tra i primi Manzari e Tribuzzi. Quindi tutti gli altri. Al completo lo staff tecnico con il vice Morrone, il preparatore atletico Vaccariello, il preparatore dei portieri Senatore e il match analyst Carretta. Presente anche il nuovo responsabile dello staff medico prof. D'Alessandro. I tre neo-canarini ex Sassuolo, per i quali siamo in attesa che il Frosinone ufficializzi gli acquisti, sono arrivati alla spicciolata.

L'ultimo è stato Ciervo e prima dell'attaccante il portiere Turati e il centravanti Moro. Insieme sono invece giunti Lucioni e il più giovane Monterisi. Dei rientrati per fine prestito anche Iemmello, Gori e Parzyszek, che hanno anticipato l'arrivo di Garritano, giunto solo soletto davanti al terzetto formato da Szyminski, Lulic e Canotto. Quindi Boloca con Haoudi e Kalaj, Minelli con Cotali che hanno preceduto Rohden. Comunque ancora tra i primi Ciano, il giovane Selvini, Oyono e Ricci. Insomma tutti presenti con il gruppo Primavera formato da Palmisani, Bracaglia, Maestrelli e Cangianiello. Stamane i canarini si ritroveranno sul campo della "Città dello Sport" per alcuni testi. Poi tutti a pranzo e subito dopo sarà diramata la lista di quelli che prenderanno parte al ritiro di Fiuggi.

Monterisi in giallazzurro

Nella tarda mattinata il Frosinone ha, intanto, ufficializzato l'acquisto del difensore Ilario Monterisi, giunto dal Lecce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Monterisi è nato a Trani ma è calcisticamente cresciuto nelle giovanili del Bari prima di approdare al Lecce. Fisico possente anche per i suoi 190 centimetri di altezza, può coprire i ruoli di difensore esterno e di centrale della difesa a quattro. Nella scorsa stagione ha indossato dapprima la maglia del Catanzaro per essere trasferito ad Andria dove ha offerto prestazioni di rilievo. Oltre ad aver vinto con la maglia del Lecce il campionato Primavera 2 , il ragazzone di Trani ha anche debuttato in Serie A con il Lecce nelle battute finali della gara che la formazione di mister Liverani ha perso 4 a 3 con il Parma.

In quella partita di fine campionato 2019/2020 Monterisi ha assaporato la gioia di giocare nella massima serie. Subentrato al difensore Meccariello ha disputato il finale di gara al fianco di Fabio Lucioni che ora ha ritrovato nel Frosinone.