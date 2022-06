Tanta carne a cuocere in questa fase di premercato che soltanto venerdì mattina aprirà i battenti. Il Frosinone ha finora archiviato due pratiche, una in entrata e una in uscita. E non sono nemmeno poche dal momento che, dopo l'apertura della finestra estiva, saranno disponibili due mesi esatti per chiudere il discorso delle cessioni e degli acquisti. Come detto all'inizio, di carne a cuocere il direttore Guido Angelozzi ne ha messo tanta e già nella mattinata odierna il presidente Maurizio Stirpe potrebbe dare qualche anticipazione nel corso della prima conferenza stampa sulla stagione agonistica 2022/2023.

Se poi il patron ci dirà anche di qualche trattativa già chiusa tutto di guadagnato anche perché i tifosi giallazzurri attendono con ansia le dichiarazioni di Stirpe sullo stato di salute del Frosinone Calcio post pandemia, sui programmi e progetti del sodalizio che presiede e, in particolare, sulla campagna abbonamenti che è molto richiesta e sul potenziamento della formazione che sarà, come tutti sanno, di nuovo allenata da Fabio Grosso. Finora l'attività del direttore Angelozzi e dei suoi validi collaboratori è stata molto intensa ma in larga parte tesa a realizzare, almeno per quanto riguarda le operazioni in entrata, gli obiettivi resi noti nell'ormai noto "elenco della spesa". Le trattative in entrata sono iniziate dopo le partenze di Federico Gatti ceduto alla Juventus, di Alessio Zerbin e di Federico Ravaglia tornati rispettivamente al Napoli e al Bologna per fine prestito, e con l'addio di Francesco Zampano per la nota scadenza contrattuale. Di contro c'è stato il rientro in sede di molti canarini dalle rispettive società in cui hanno giocato nello scorso campionato. Finora le trattative concluse sono state due: il mediano Karlo Bozik al Maribor in prestito con diritto di riscatto e il difensore Fabio Lucioni in prestito dal Lecce

L'asse con il Sassuolo

Con la società neroverde il direttore Angelozzi ha trattato il portiere Stefano Turati (2001), il centravanti Luca Moro (2001) e l'attaccante esterno Riccardo Ciervo (2002). Le tante notizie lette sul possibile trasferimento dei tre giovani alla corte di Fabio Grosso hanno parlato anche di accordo raggiunto dalle due società. Manca soltanto la nota con la quale il Frosinone renderebbe ufficiale il triplice acquisto. Con il Sassuolo sarebbe stato anche affrontato il discorso della cessione di Daniel Boloca, ma in questi ultimi giorni silenzio assoluto sulla trattativa. A Boloca comunque erano interessati anche il Torino e il Verona.

L'asse con il Bari

Camillo Ciano è entrato da diversi giorni nel mirino del club biancorosso. Lo stesso direttore tecnico dei pugliesi, Ciro Polito, ha chiesto notizie e avrebbe avuto colloqui con Angelozzi ma finora non è stata trovata la soluzione per chiudere una trattativa non facile. Ad un certo punto si è parlato anche di uno scambio con l'attaccante Manuel Marras (1993) rientrato al Bari dal Crotrone, ma il direttore avrebbe subito precisato che per il Frosinone Marras non era una priorità. Trattativa bloccata. Anche se un sondaggio tra i tifosi baresi la presenza di Ciano tra i "galletti" viene ritenuta come il non plus ultra delle operazioni azzeccate dal club giallorosso, Per ora, però, la situazione sembra del tutto ferma.

Trattative con il Benevento

Il centravanti Gabriele Moncini (1996) piace al Frosinone ma anche al Bari. Il Benevento ha posto il giocatore in partenza insieme a Gianluca Lapadula e pretenderebbe ricavare dalla cessione del giocatore un milione e mezzo di euro. Il sodalizio del presidente Vigorito sarebbe disposto anche a cederlo in prestito ma a questo punto viene fuori l'ingaggio di Moncini, certamente oneroso. Trattativa apparentemente ferma. Come pure quella relativa a Luigi Canotto che dovrebbe fare il percorso inverso. L'ala destra giallazzurra piace al tecnico sannita Fabio Caserta che l'ha allenata tre anni alla Juve Stabia.

Altre trattative

Riguardano il portiere Stefano Minelli che potrebbe finire al Cesena dopo aver avuto il prolungamento di contratto da parte del Frosinone. In arrivo, invece, potrebbero esserci il terzino Luca Vignali (1996), il difensore centrale Ilario Monterisi (2001) dal Lecce e il centrocampista Kalifa Kujabi (2000) che ha indossato la maglia della Torres in trenta partite del campionato di Serie D, nel corso delle quali ha messo a segno tre gol. Il giovane del Gambia indosserà la casacca giallazzurra quando avrà la cittadinanza italiana.