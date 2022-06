Per il Frosinone non è soltanto tempo di mercato ma anche di preparativi per l'inizio del ritiro che segnerà l'avvio della nuova stagione agonistica. E quindi anche del calcio giocato con il pallone che tornerà a rotolare sul rettangolo di gioco. Per i giallazzurri sarà il manto erboso della struttura di località "Capo i Prati" di Fiuggi dove anche l'anno scorso di questi tempi, e anche in un passato meno recente, hanno lavorato per presentarsi ai nastri partenza del campionato nella migliore forma possibile.

Il raduno, comunque, ci sarà venerdì all'interno della "Città dello Sport" di Ferentino da dove il giorno seguente la comitiva giallazzurra prenderà la strada alla volta del centro idropinico. Qui alloggerà presso l'Hotel Terme Fiuggi fino al termine del ritiro fissato per il 28 luglio. Intanto per i giallazzurri sono già iniziate le visite mediche a gruppi presso il "Gemelli" di Roma. È il primo canonico e importante preliminare di inizio stagione che ormai si ripete da qualche anno a questa parte all'interno della rinomata struttura ospedaliera della Capitale.

Di più non siamo in grado di dirvi. Nemmeno di indicare i nomi dei calciatori convocati per sottoporsi ai controlli medici. Nei prossimi giorni, infine, conosceremo l'elenco dei canarini che Fabio Grosso porterà in ritiro. In considerazione dei numerosi rientri per fine prestito, potrebbe verificarsi che alcuni dei giocatori, in procinto di cambiare maglia, potrebbero cominciare ad allenarsi nella "Città dello Sport" seguiti, così come lo scorso anno, da uno dei preparatori atletici della squadra.

Il mercato

Il nome nuovo è quello di un giovane centrale di centrocampo del Gambia attenzionato anche da alcune squadre di serie A quali Cagliari, Empoli e Torino. Si tratta di Kalifa Kujabi (2000) che ha indossato la maglia della Torres in trenta partite dell'ultimo campionato di Serie D, nel corso delle quali ha messo a segno anche tre gol. Il direttore Guido Angelozzi lo ha seguito per alcuni mesi e corteggiato per diversi giorni al punto che lo ha convinto ad accettare di trasferirsi dalla Sardegna in Ciociaria. Ma c'è da aggiungere che Kalifa Kujabi è in procinto di avere la cittadinanza italiana senza la quale non potrebbe firmare il contratto con una società professionistica. Condizione essenziale perché lo stesso contratto abbia validità. Comunque tutto dovrebbe risolversi nel corso della prossima settimana. È l'unica novità emersa nella giornata di ieri dal lavoro che sta svolgendo il responsabile dell'area tecnica canarina con la collaborazione fattiva del suo staff. Da Benevento, poi, non ci sono state novità per quanto riguarda le trattative in entrata dell'attaccante Gabriele Moncini (1996) e in uscita di Luigi Canotto (1994). È stato lo stesso tecnico delle streghe Fabio Caserta a richiedere quest'ultimo al suo direttore sportivo Pasquale Foggia. L'allenatore dei sanniti, infatti, conosce molto bene Canotto per averlo allenato tre anni alla Juve Stabia. Niente si sarebbe mosso, almeno apparentemente, sul fronte pugliese per Camillo Ciano al Bari, come pure non ci sono notizie per quanto riguarda Matteo Ricci e Daniel Boloca. Per il giovanotto di Chieri, qualcosa, potrebbe verificarsi da un momento all'altro. Infine più passano i giorni, più potrebbe essere in arrivo il comunicato del Frosinone per ufficializzare gli acquisti del portiere Stefano Turati (2001) e degli attaccanti Luca Moro (2001) e Riccardo Ciervo (2002). In arrivo anche possibili buone notizie per il terzino Luca Vignali (1996) e per il difensore centrale Ilario Monterisi (2001).