Se da una parte è vero che la sessione estiva del mercato aprirà ufficialmente i battenti soltanto tra una settimana, dall'altra è altresì vero che per il Frosinone la nuova stagione prenderà il via tra pochissimi giorni con l'inizio della preparazione che è programmata dal 2 al 28 luglio nel ritiro di Fiuggi (ma già in questi primi giorni della settimana i canarini sotto contratto si ritroveranno per le visite mediche).

E allora, in un modo o nell'altro, proviamo a fare il punto di quella che è attualmente la rosa di squadra sulla quale può contare il riconfermato tecnico Fabio Grosso e quindi ad ipotizzare quello che potrebbe essere l'attuale undici ideale del tecnico giallazzurro. Un undici ideale che in qualche modo, almeno rispetto a qualche settimana fa, inizia a prendere sempre più forma. Partiamo dalle new entry e quindi dal primo acquisto che è stato ufficializzato dal club di Viale Olimpia: quello del difensore centrale Fabio Lucioni.

Il classe ‘87 è arrivato dal Lecce con la formula del prestito e nelle gerarchie di Grosso andrà a sostituire Federico Gatti al centro del pacchetto arretrato. Per il resto, non sono ufficiali, ma praticamente sembra cosa fatta, i nomi di altri quattro calciatori che stanno per arrivare in giallazzurro e che quasi certamente sono da inserire in quella che, almeno al momento, può essere considerata la formazione titolare. Stiamo parlando del portiere Stefano Turati (2001), del difensore di fascia destra Luca Vignali (‘96), della punta centrale Luca Moro (‘01) e dell'attaccante esterno Riccardo Ciervo (‘02).

Per loro compito non facile visto che dovranno provare a non far rimpiangere Ravaglia, Zampano, Charpentier e, soprattutto, Zerbin. Parentesi mercato Probabilmente per quanto riguarda i ruoli di Moro e Ciervo, il direttore Angelozzi è al lavoro per provare a prendere anche qualche importante alternativa. E tal proposito nella giornata di ieri si è propagata la voce di un interessamento del Frosinone per Gabriele Moncini. Sull'attaccante ci sono anche Bari, Modena e Cagliari, ma il Frosinone è l'unico club che per il calciatore avrebbe parlato con la società sannita.

L'attuale undici

Passando a questo punto all'undici ideale del momento, tra i pali abbiamo schierato Turati, che avrà come alternative Minelli e molto probabilmente Vettorel (De Lucia dovrebbe partire di nuovo in prestito). Passando alla difesa, sulla corsia di destra un'altra new entry della quale abbiamo ugualmente già accennato: Vignali. Come alternativa per quel ruolo c'è quindi il giovane Oyono. Al centro del pacchetto arretrato il già citato Lucioni e il riconfermato Szyminski. Per il resto Grosso potrà poi contare sui giovani Kalaj, Klobar e Bevilacqua. Ma dell'altro arriverà certamente dal mercato. Il centrocampo è l'unico reparto per il quale si riparte da tutte conferme.

Garritano, Ricci e Boloca su tutti, ma con Lulic e Rohden certamente all'altezza del terzetto che può essere ipotizzato titolare. In rosa c'è anche Gori, ma quasi sicuramente verrà nuovamente ceduto in prestito. Chiaro, comunque, che anche in mediana potrebbero esserci delle new entry a seconda delle possibili uscite (quelle di Ricci e Boloca su tutte). In attacco, infine, abbiamo parlato di Moro e Ciervo e a completare il tridente offensivo ripartiamo da Ciano. Quest'ultimo, però, potrebbe anche andare via così come una sua alternativa, Canotto. In tal caso Angelozzi sarebbe pronto per prendere uno o due titolari per le corsie esterne del reparto avanzato. Il tutto senza dimenticare che per quel ruolo l'allenatore del Frosinone può sempre contare anche su Tribuzzi e Manzari.