Per Fabio Lucioni in canarino via il condizionale dal momento che dalle parole che sono state spese sulla trattativa, il Frosinone Calcio passa ai fatti. Quando all'apertura della finestra estiva del mercato mancano cinque giorni, il direttore dell'area tecnica canarina Guido Angelozzi dà disco verde al comunicato con il quale il club del presidente Maurizio Stirpe annuncia "di avere raggiunto l'accordo con l'Unione Sportiva Lecce per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni. Il difensore classe 1987 arriva a titolo temporaneo".

Migliore apertura non poteva avere il mercato in entrata del sodalizio di Viale Olimpia dal momento che il direttore Angelozzi è riuscito a porre a disposizione di Fabio Grosso un difensore che, anche se avanti con l'età (35 anni il prossimo 25 settembre), non ha in questi campionati dimostrato di avere i muscoli arrugginiti dal dispendio di energie spese nella sua lunga carriera di ottimo atleta in campo e di uomo vero fuori. Tanto per dare alcuni dati, nelle due ultime stagioni agonistiche di Serie B, Lucioni ha disputato con la maglia del Lecce la bellezza di 74 partite. Nei precedenti cinque anni ha ottenuto due promozioni in A con il Benevento di cui la prima doppia e cioè dalla Serie C alla massima serie.

Se ora vi aggiungiamo anche l'ultima promozione con la squadra giallorossa di Marco Baroni, possiamo dire che il difensore nativo di Terni ha messo insieme un tris di successi non facilmente raggiungibili. Per concludere sull'argomento, nei quattro campionati disputati con i sanniti e con gli altrettanti giocati con i salentini, Lucioni è stato in campo in 274 gare realizzando anche 12 reti.

Incroci con il Frosinone

Il difensore è stato avversario dei canarini con le maglie dello Spezia, del Benevento e del Lecce. La prima gara è stata quella che il Frosinone ha giocato contro i liguri nel campionato di Prima Divisione 2011/2012. L'11 settembre al "Comunale" si impose il Frosinone con Alessandro Frara in campo e con il risultato di 3 a 2 grazie alle reti di Boccolo e di Aurelio (doppietta). Nella gara di ritorno del 15 gennaio 2012 la rivincita della formazione di Diego Gustinetti per 2 a 1. Al gol di Santoruvo dal dischetto rispose con una doppietta di reti Evacuo, la seconda delle quali al 93' su calcio di rigore.

In Serie B gli altri incroci. Nel campionato 2016/2017 la partita di andata alla vigilia di Natale contro il Benevento la conquistò il Frosinone al "Comunale" con gol di Kragl e doppietta di reti di Dionisi. Per gli ospiti proprio Fabio Lucioni segnò la rete dell'uno pari e inutile fu la seconda di Ceravolo. Al ritorno vittoria della formazione capitanata da Lucioni al terzo minuto di recupero con Ceravolo dopo le reti di Puscas e Daniel Ciofani. Sulle panchine Pasquale Marino e Marco Baroni, che sarà in A anche con il Lecce.

A proposito dei pugliesi quattro sono state le partite contro il Frosinone con Lucioni in campo da avversario. Per i canarini soltanto due pareggi. Il primo fuori casa 2 a 2 con reti di Parzyszek e di Novakovich, il secondo nell'ultimo campionato allo "Stirpe" nella gara conclusasi 0 a 0. Due le vittorie di Lucioni e compagni: 3 a 0 allo "Stirpe" il 20 marzo 2021 e 1 a 0 nella gara di ritorno del campionato scorso.

Mercato

Lucioni, come detto, è il primo acquisto che va nella prima delle tre o quattro caselle da riempire per quanto riguarda la difesa. Si aggiunge a Szyminski, Kalay, Cotali e Oyono che sono già a disposizione di Grosso.

In arrivo per il reparto arretrato dovrebbe poi esserci uno o due difensore di fascia e uno o due centrali. I nomi che sono stati fatti per i laterali sono quelli di Luca Vignali (‘96) dallo Spezia e di Lorenzo Colombini (‘01). L'ultimo nome è quello del difensore centrale Ilario Monterisi (‘01), che si è messo in mostra con l'Andria, ma di proprietà del Lecce.

Detto che in avanti si è sempre in attesa che la società ufficializzi l'acquisto di Luca Moro, come pure del portiere Stefano Turati e dell'attaccante esterno Riccardo Ciervo, a centrocampo trattative ferme al palo per Matteo Ricci al Karagumruk e per Camillo Ciano al Bari per le quali si starebbe cercando di arrivare alle modalità condivisa dei rispettivi contratti. Comunque trattative sempre vive. Infine silenzio su Daniel Boloca e su Luigi Canotto che viaggiavano rispettivamente verso Sassuolo e verso Benevento.