Il Frosinone sta per chiudere il discorso relativo al dopo Federico Gatti. Il direttore Guido Angelozzi ha individuato il successore del neo juventino non andando questa volta a pescare tra i giovani, ma puntando su un giocatore di provata esperienza, approdato a maggio in Serie A come capitano del Lecce. Stiamo parlando di Fabio Lucioni (‘87) che, come detto, ha guidato per la seconda volta il Lecce alla conquista della massima serie. Questa volta il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra ha puntato sul sicuro per coprire un ruolo, quello di difensore centrale, molto importante. La trattativa con il club salentino sarebbe alla stretta finale con le parti che avrebbero raggiunto l'accordo. Si tratta di dettagli che verranno sicuramente superati. Lucioni ha disputato in carriera 475 gare e realizzato 31 gol. In A ha indossato le casacche del Benevento e del Lecce. Fin qui la prima trattativa attivata con il Lecce. Della seconda vi diremo appresso.

Comunque, dopo la lista della spesa presentata da Angelozzi con l'elenco dei ruoli dei giocatori che sarebbero diventati canarini, sta per arrivarne un'altra ben più importante perché dovrebbe contenere il nome dei primi acquisti su cui Fabio Grosso potrà contare nel prossimo campionato che prenderà inizio il 13 agosto. Sarà con tutta probabilità aperta dall'esperto difensore nativo di Terni e l'occasione la offrirà la prima conferenza stampa che, mercoledì prossimo 29 giugno, terrà il presidente Maurizio Stirpe. Molto importante perché il patron del Frosinone Calcio non solo parlerà dello stato di salute del sodalizio che presiede, ma traccerà anche la rotta lungo la quale si muoveranno i programmi riguardanti la stessa società e la squadra.

Canotto, Ciano e Marras

Per le altre trattative cominciamo a dire che la possibile cessione di Canotto al Benevento, dopo il ritorno di Zerbin al Napoli e di Cicerelli alla Lazio, pone il Frosinone nella necessità di coprirsi su entrambe le fasce. Come si sa è stato il tecnico sannita Fabio Caserta a chiedere al direttore tecnico Pasquale Foggia l'acquisto dell'esterno destro giallazzurro, che nel campionato scorso ha fatto registrare 35 presenze, realizzando 6 gol, e che ha disputato tre campionati con la Juve Stabia di mister Caserta appunto. Dal buon esito della trattativa dipenderà anche il discorso che il Frosinone e il Bari hanno da giorni allacciato circa la cessione di Camillo Ciano al sodalizio biancorosso. Insomma Canotto al Benevento con il trasferimento di Ciano al Bari, reso possibile dalla contropartita biancorossa che riguarda l'esterno destro Manuel Marras (‘93), rientrato al Bari dal Crotone per fine prestito.

Oltre un conguaglio in denaro. Sulle fasce attualmente sono disponibili Alessio Tribuzzi, Giacomo Manzari oltre a Riccardo Ciervo già presunto canarino . Su quella sinistra, comunque, è tornato alla ribalta il nome di Francesco Di Mariano (‘96) che potrebbe a breve diventare canarino. Ne abbiamo parlato nella edizione del 16 giugno scorso, aggiungendo che l'attaccante palermitano era entrato nel mirino del direttore Guido Angelozzi. Precisando anche che, alla Serie A conquistata a maggio con il Lecce, Di Mariano avrebbe preferito la certezza di giocare con più continuità in una squadra di B. E non sarebbe stato il primo caso dal momento che ha conquistato anche l'anno precedente la massima serie con il Venezia, ma poi ha preferito il Lecce nei cadetti. Comunque è trattativa da seguire anche se sembra difficile poiché l'attaccante ha ancora due anni di contratto con i pugliesi. Detto che di Luca Moro si aspetta solo che il Frosinone ufficializzi l'acquisto, resta sempre calda la pista che conduce a Luca Vignali (‘96) laterale di destra della difesa di proprietà dello Spezia (era in prestito al Como). Al momento sono quattro i difensori disponibili: gli esterni Cotali e Oyono e i centrali Szyminski e Kalaj.