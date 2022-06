Tra le notizie giornaliere di mercato in generale, e in particolare riferimento ai nomi di calciatori in procinto di cambiare casacca, non troviamo più quelli dei giovani di belle speranze Riccardo Ciervo e di Stefano Turati. Come pure sembra scemata la corte che diverse società stavano facendo a Luca Moro, il giovane bomber che il Sassuolo, proprietario dei cartellini anche di Turati e Ciervo, ha ripreso dalla stagione in prestito al Catania con la cui maglia ha realizzato il bottino di 21 reti in 28 incontri. È un buon segno. Perché vogliamo credere che tutti e tre non sono stati ritirati dal mercato dal Sassuolo ma che a portarseli a casa sarà il Frosinone dopo aver chiuso nei dettagli le trattative.

Poi ci possiamo anche sbagliare ma, al momento, non è solo la nostra impressione. È il risultato sotto traccia che vede impegnato il responsabile dell'area tecnica dei giallazzurri, Guido Angelozzi, per cominciare a riempire quelle caselle lasciate vuote dalle partenze del portiere Federico Rava glia e degli attaccanti Alessio Zerbin e Gabriel Charpentier. Se il nostro ragionamento risulterà tra pochi giorni esatto, possiamo dire che l'attacco della formazione di Fabio Grosso sarà ancora più... verde rispetto all'ultimo campionato. E che l'asse Frosinone-Sassuolo ha portato a conclusioni trattative sicuramente importanti. Per ora mancherebbe solo il timbro del Frosinone Calcio per rendere ufficiali i tre trasferimenti. Se Alessio Zerbin e Gabriel Charpentier avevano entrambi ventitré anni, Riccardo Ciervo e Luca Moro ne hanno complessivamente cinque in meno. L'attaccante ha solo venti anni, mentre uno in più Luca Moro.

A questo punto speriamo che, grazie ad Angelozzi, il Frosinone possa scendere un tris di acquisti che non abbiano dalla loro parte soltanto l'età ma anche le qualità per imporsi nel prossimo campionato cadetto. E, comunque, dopo questi arrivi bisognerà anche vedere se il capitolo riguardante gli attaccanti può considerarsi chiuso o se il direttore sta ancora lavorando per cercare di porre a disposizione di Grosso anche una punta di esperienza, capace di segnare gol in doppia cifra. In ogni caso Grosso può sempre contare su Camillo Ciano e su Andrjia Novakovich nel caso dovessero restare giallazzurri.

Le altre trattative

Riguardano soprattutto Matteo Ricci che sembra indeciso se accettare o meno la chiamata di Andrea Pirlo per giocare nella squadra turca del Karagumruk. Il centrocampista preferirebbe restare a giocare in Italia dove può avere mercato in considerazione del fatto che la clausola rescissoria non è nemmeno tanto elevata. Sempreché abbia intenzione di cambiare squadra. Luigi Canotto, invece, sarebbe entrato nel mirino del Benevento su indicazione del tecnico Fabio Caserta che conosce molto bene l'attaccante esterno per averlo avuto a Castellammare di Stabia nei tre campionati disputati dal 2017 al 2020. Nel corso dei quali il canarino ha fatto registrare 87 presenze con 18 gol. Una trattativa comunque che può avere sviluppi.

Pietro Iemmello e il Catanzaro, invece, tornano a parlare di futuro. L'attaccante rientrerà a Frosinone per fine prestito, ma il sodalizio giallorosso sembra deciso a fargli indossare ancora la maglia della squadra della città dove è nato. Nelle sedici partite giocate da gennaio con i calabresi, comprese le quattro dei play off, l'attaccante ha messo a segno otto reti. La trattativa è avviata. Iemmello ha ancora un altro anno di contratto con il club di Viale Olimpia. Potrebbe chiudersi in settimana, infine, il discorso relativo al nuovo prestito di Victor De Lucia, rientrato dalla Feralpisalò, L'estremo difensore dovrebbe difendere la porta della Virtus Entella.