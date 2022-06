Il sondaggio che il Bari ha fatto per avere notizie dal Frosinone sulla possibilità di iniziare il discorso sul trasferimento nel club biancorosso di Camillo Ciano non è rimato lettera morta. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi e prima che la società di De Laurentiis venisse allo scoperto per sondare il terreno. Ora possiamo aggiungere che ci sono basi solide per portare avanti una trattativa che permetterebbe al trequartista giallazzurro di raggiungere Maiello per indossare la maglia dei "galletti" nel prossimo campionato di Serie B. Il discorso, ovviamente, vedrebbe di fronte il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, che ha avuto già un contatto con Martone dell'entourage dei Raiola, che curano gli interessi di Ciano, e Guido Angelozzi.

La società pugliese avrebbe proposto al calciatore un triennale. Ma, ovviamente, il punto più importante della trattativa riguarda l'accordo con il sodalizio di Viale Olimpia. Ciano è legato al club del presidente Stirpe da un contratto con scadenza 30 giugno 2024. Si tratta di un contratto oneroso anche per la serie cadetta che potrebbe frenare la cessione a titolo definitivo di Ciano al Bari se le parti non riuscissero a trovare una via di mezzo per facilitarne la definizione. Insomma per chiudere sull'argomento, il Bari chiederebbe al Frosinone una compartecipazione (ma non sappiamo in quale misura) riguardante l'importo annuale che percepisce il calciatore.

Al di là del discorso economico, bisognerà vedere anche se il Frosinone vorrà privarsi del suo giocatore che tanto ha dato alla squadra e molto ricevuto dal sodalizio di Viale Olimpia. Come i nostri lettori sanno, Camillo Ciano è diventato canarino il 10 luglio 2017 proveniente dal Cesena di mister Drago dove aveva messo a segno nelle stagione 2015/2016 e successiva 31 gol in 73 partite. Prima il trequartista aveva indossato le maglie del Lecco e della Cavese in Lega Pro, nonché del Crotone (tre campionati di serie B), del Padova e dell'Avellino per un totale di 456 partite con 125 gol. Con la maglia giallazzurra sulle spalle il calciatore di Marcianise ha giocato un campionato di Serie A e quattro di Serie B, stando in campo in 118 partite tra campionati e coppe con 125 reti messe a segno.

Ora bisognerà vedere se affronterà con la casacca del Frosinone il quinto campionato di Serie B o indosserà quella biancorossa nella stagione del ritorno del Bari nel calcio che conta. Riscatto e controriscatto Martedì 21 giugno conosceremo la sorte di Gabriel Charpentier. Ovverosia se resterà canarino o se tornerà a indossare la maglia del Genova. Questa sera infatti scade il tempo per presentare il riscatto (il Frosinone vi ha già provveduto) mentre dal 18 al21 il Genoa dovrà fare pervenire agli uffici competenti il controriscatto. Per ora non resta che aspettare ancora qualche giorno.