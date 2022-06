Un'altra trattativa starebbe per decollare sulla corsia preferenziale dell'asse Frosinone-Sassuolo. E si aggiunge al discorso riguardante gli arrivi del portiere Stefano Turati (2001) e della punta esterna Riccardo Ciervo (2002) le cui trattative sono date da tempo in dirittura di arrivo. O meglio sembrerebbe che abbiano tagliato anche il traguardo finale. Si attende solo l'apertura del mercato per capire se tutto è andato positivamente in porto. Ai possibili arrivi dei due giovani del Sassuolo, ci sarebbe poi da aggiungere l'interessamento del club neroverde per Daniel Boloca, il centrocampista canarino corteggiato anche dal Torino e dall'Hellas Verona.

A questo punto nell'intreccio di trattative tra il Frosinone e il Sassuolo si inserisce anche l'interessamento del Frosinone per la punta centrale neroverde che con il Catania è esplosa dopo aver dato segnali importanti di bomber di razza nei vari campionati giovanili disputati. Stiamo parlando di Luca Moro nato il 25 gennaio 2001 a Monselice in provincia di Padova, che il Sassuolo ha fatto suo con un contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Nel Catania, sua ultima squadra con la cui maglia ha disputato 29 partite, compresa una di Coppa, nel campionato di Serie C, ha messo a segno un bottino di 21 reti dopo averne segnate tante anche nelle partite dei campionati Primavera disputati con il Genoa (22 gare con 8 gol), con il Padova (19 con 5 gol) e con il Torino (4 gare con 3 gol), tanto per fare dare alcuni numeri che dimostrano la vena realizzatrice del "ragazzone" di un metro e novanta.

Il direttore Guido Angelozzi ci starebbe provando a portare l'attaccante, corteggiato da tante altre società, alla corte di Fabio Grosso e possibilità dovrebbero esserci proprio nella considerazione che i rapporti di lavoro tra i due club sono in continuo sviluppo. Da un attaccante centrale anche nazionale Under 20 ad un altro già affermato nel campionato di Serie B che, stando ad alcune voci, sarebbe da tempo nel mirino del responsabile dell'Area tecnica del club di Viale Olimpia.

Ha conquistato nella stagione da poco conclusa la serie A con il Lecce dopo averla assaggiata in una sola gara con la maglia del Venezia che, nella stagione precedente, aveva raggiunto dopo 19 anni di assenza la massima serie anche grazie alle sue prestazioni. Ci riferiamo a Francesco Di Mariano, nato a Palermo il 20 Aprile 1996, anche lui attaccante ma esterno di sini stra. Per la seconda volta, preferirebbe restare in Serie B piuttosto che seguire il Lecce in A. Nell'ultimo campionato, con i salentini ha collezionato 29 presenze e siglato 5 gol. Per lui, comunque, il Frosinone avrebbe un concorrente molto agguerrita: l'Ascoli del neo allenatore Cristian Bucchi. Ne seguiremo quotidianamente gli sviluppi.