Per completare l'organico del campionato di Serie B

2022/2023 mancava soltanto la vincitrice della finale play off di Serie C. Ed è stato il Palermo, battendo domenica sera il Padova, ad andare ad occupare la ventesima posizione dell'organico che ora è completo. Potrebbe comunque essere ancora modificato, se la Reggina non dovesse essere ammessa a disputare la serie cadetta. Per ora, comunque, ne fanno parte le seguenti squadre: Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia, Frosinone, Ternana, Cittadella, Parma, Como, Spal,

Reggina, Cosenza, le tre provenienti dalla massima serie e cioè Cagliari, Genoa e Venezia nonché le promosse dalla serie C e cioè Sudtirol, Modena, Bari e Palermo. La novantunesima edizione della Serie B a girone

unico sarà ricordato con tutta probabilità per il blasone delle società che vi partecipano.

Forse, secondo soltanto alla edizione 2006/2007 e non solo perché vi presero parte Juventus, Napoli e Genoa ma anche perché tutte e tre conquistarono la promozione in Serie A senza la disputa del play off. Sicuramente non la dimenticheranno il tifosi del Leone dal momento che è stato il primo campionato cadetto del club di

Viale Olimpia. Tornando all'organico attuale, le attenzioni

maggiori si appuntano non solo sul Genoa e sul Cagliari, ma anche su tre delle quattro squadre neopromosse: Bari, Palermo e Modena. Piazze importanti a livello calcistico anche per avere avuto formazioni più

volte protagoniste nella massima serie, soprattutto le prime due.

Nella edizione 2022/2023, sono quattordici le regioni rappresentate. L'Emilia-Romagna è quella che ha più formazioni in lizza. Tre per la precisione e

cioè Modena, Parma e Spal. La Liguria è rappresentata dal Genoa mentre Brescia e Como sono portacolori della Lombardia. Due le squadre venete e cioè Cittadella e Venezia. La neo promossa formazione del Sudtirol difenderà i colori del Trentino mentre il Pisa sarò l'unica squadra toscana. Due ne ha, invece, l'Umbria e sono

Perugia e Ternana che potranno ancora darsi battaglia sportiva nel derby.

Se escludiamo la Calabria, attualmente rappresentata da Cosenza e Reggina, tutte le altre regioni hanno una sola rappresentante: Frosinone per il Lazio, Benevento per la Campania, Bari per la Puglia, Cagliari e Palermo per le due isole, e Ascoli per le Marche. È chiaro che qualcosa nell'organico potrebbe cambiare se il Vicenza dovesse essere ripescata al posto della Reggina. La Calabria perderebbe una formazione mentre il Veneto raggiungerebbe l'Emilia Romagna come numero di squadre rappresentanti le due regioni suddette.