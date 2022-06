Nel programma di lavoro del direttore Angelozzi il grosso della trattative riguardanti gli arrivi e le partenza dovrà essere definito nei primissimi giorni dell'apertura della finestra estiva del mercato. Questo per permettere a Grosso di iniziare la preparazione con l'organico quasi al completo. Il Frosinone, infatti, inizierà la 13ª avventura in B il 1 luglio quando i canarini si ritroveranno all'interno della "Città dello Sport" di Ferentino per trasferirsi il giorno seguente a Fiuggi e iniziare a sudare sul campo della struttura di Capo I prati.

I giallazzurri alloggeranno nell'Hotel Terme. Ventisette giorni di preparazione che rappresenterà il periodo di ritiro più lungo di tutte le squadre di B. Luglio, comunque, sarà il mese dei ritiri, ma non tutte le squadre hanno già deciso e fissato la sede. L'Ascoli, ancora in cerca del tecnico, si ritroverà a Cascia dal 10 al 24 luglio. Sempre a Cascia si trasferirà anche il Benevento e vi resterà dall'11 al 30 luglio.

Il Bari raggiungerà Roccaraso il 7 luglio ma non ha ancora deciso il periodo di permanenza. Il Brescia fisserà il suo quartiere generale nella Val di Non e precisamente a Ronzo ne dove si allenerà dal 2 al 16 luglio. Il Cagliari non dovrebbe lasciare l'Isola per radunarsi nel complesso sportivo di proprietà nel Comune di Assemini denominato "Asseminello" nei primi giorni di luglio. Lavarone, piccolo comune in provincia di Trento a 1100 metri di altitudine, sarà la sede del Cittadella dal 24 luglio al 6 agosto.

In Valtellina e precisamente a Bormio svolgerà la sua preparazione il Como dal 2 a 16 luglio. Il Cosenza ha scelto le Marche e la cittadina di Camerino, ma non ha fissato ancora il periodo. Il retrocesso Genoa si radunerà a fine mese per le visite mediche nel centro sportivo "Signorini" di Pegli per poi raggiungere l'Austria dove ha scelto come sede la località di Bad Haring nel Tirolo e qui soggiornerà dal 18 al 28 luglio. Il Modena al suo 51° campionato di B si ritroverà in sede il 12 luglio per raggiungere Fanano, centro dell'Alto Appennino, il 15 luglio per restarvi fino al 29.

Doppia sede nel Trentino per il Parma che dal 6 al 16 luglio sarà a Val di Pejo e a Pinzolo dal 19 al 30 luglio. Dal al 23 luglio il Perugia sarà a Pieve di Cadore, la Spal nel Trentino a Mezzana dal 9 luglio, il Sudtirol a Ridanna in provincia di Bolzano dal 10 al 22 luglio, la Ternana sarà la terza squadra che ha scelto Cascia (4-16 luglio), il Venezia con tutta probabilità si allenerà a Pieve di Cadore dal 3 luglio al 21. Pisa e Reggina non hanno ancora scelto. Mercato Angelozzi è sempre al lavoro e siamo vicini ai primi acquisti.

Ci riferiamo ai trasferimenti al Frosinone del portiere Stefano Turati (2001) e dell'attaccante Riccardo Ciervo (2002), entrambi in arrivo dal Sassuolo. Qualche ostacolo, invece, c'è per il difensore Alberto Dossena (1998). L'Avellino non intenderebbe privarsene.