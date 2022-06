Cosa ha pensato Alessio Zerbin quando il 28 luglio dell'anno scorso è diventato canarino? Sicuramente ha fatto salti di gioia per essere approdato, dopo una lunga gavetta tra giovanili e dilettanti, nel Frosinone Calcio.

Altrettanto sicuramente ha pensato che era l'occasione buona per dimostrare le sue caratteristiche tecniche ed agonistiche, ma mai di aver trovato il trampolino ideale per il tuffo nella più importante delle Nazionali azzurre.

Zerbin è giunto in punta di piedi nel Calcio che conta e ci resterà.

Per tutto questo ha ringraziato tutto il Frosinone: presidente, direttore, allenatore, compagnie tifosi. Purtroppo per il club di Viale Olimpia, nazionale a parte, continuerà a giocare in un altro sodalizio. Il Napoli? Con tutta probabilità. Al Frosinone resta l'orgoglio di avere trasformato un giovane di belle speranze in un valido calciatore della Nazionale, oltre (e questo vogliamo sperarlo) a una congrua contropartita da parte del club partenopeo per la valorizzazione. Discorso diverso da quello che riguarda Federico Gatti la cui cessione allaJuventus ha assicurato l'entrata di svariati milioni di euro nelle casse sociali.

Detto questo un altro lato molto positivo riguardante la cessione del difensore centrale al club bianconero e della valorizzazione dell'attaccante tornato al Napoli, è nel fatto che il sodalizio del presidente Stirpe ha realizzato un "guadagno" di diversa natura ma ugualmente importante. Se c'era stima anche sportiva da parte dei due importanti sodalizi nei confronti del Frosinone, oggi si è irrobustita.

Il mercato

Oltre ad avviare la trattativa con il Sassuolo riguardante il portiere Stefano Turati (2001), Agelozzi avrebbe fatto un sondaggio anche per Nikita Contini (1996) che, nella seconda metà campionato scorsa, ha difeso la porta del Vicenza. L'estremo difensore è di proprietà del Napoli al pari del jolly di centrocampo e attacco, Michael Folorunsho (1998), nato a Roma ma di origine nigeriana. Nel campionato scorso ha giocato con il Pordenone e dal 1° febbraio è tornato alla Reggina. Voci di mercato riportano che il centrocampista sia entrato nel mirino di Angelozzi. In carriera ha disputato 145 partite e realizzato 19 reti (tra Virtus Francavilla, Bari, Pordenone e Reggina). In questo ultimi giorni il direttore avrebbe effettuato anche un sondaggio con la Juventus riguardante l'attaccante Matteo Brunori (1994), impegnato con il Palermo nella finale play off di Serie C. L'attaccante, che ha realizzato 28 gol, ha manifestato, però, la volontà di giocare anche la serie B con la maglia rosanero. Da seguire quindi lo sviluppo della sfida tra i siciliani e il Padova. Sempre in tema di attaccanti, resta l'interessamento per Matteo Stoppa (2000) che con la Juve Stabia ha firmato 11 reti. Il suo cartellino è di proprietà della Sampdoria.