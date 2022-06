La prima notizia, in ordine di tempo, che dovrebbe giungere dal mercato riguarderà Gabriel Charpentier, il forte centravanti che è riuscito a segnare dieci gol in 989' di gioco e che è stato, purtroppo, fermato da contrattempi di ordine muscolare. Il direttore Angelozzi ha dichiarato nel corso dell'ultima conferenza stampa che il Frosinone riscatterà l'attaccante.

«Charpentier - ha detto - è un giocatore forte ma ha avuto qualche infortunio. Ha avuto una grande media gol e senza di lui abbiamo fatto fatica. Da parte mia intendo riscattarlo perché è un ‘99, ma dovremo seguirlo attentamente poiché ha un fisico particolare. Al momento non so come si comporterà il Genoa, cioè se eserciterà il controriscatto. Noi, compreso Grosso, crediamo molto in Charpentier».

Frosinone, quindi, pronto a esercitare il diritto di riscatto per l'attaccante e ora resta da capire cosa deciderà il Genoa. Se avvalersi o meno della clausola prevista nel contratto per esercitare a sua volta il controriscatto, o meno. Cosa ci fa pensare che, alla fine, Charpentier potrebbe restare in giallazzurro? La somma che il Genoa dovrà sborsare per avere il giocatore. La stessa, infatti, dovrebbe aggirarsi intorno ai due milioni. Questa la differenza tra riscatto e controriscatto.

Negli ultimi giorni le notizie apparse sul "caso Charpentier" hanno parlato della volontà del sodalizio del Grifone di controriscattare l'attaccante, ma bisognerà vedere se veramente rispecchiano la strategia del sodalizio ligure. Sul giocatore fin da gennaio scorso si sono appuntate prima le attenzioni di alcune società francesi quali Nantes, Nizza e Lille e poi anche dei due sodalizi che partecipano alla "Pro League" e cioè al massimo campionato belga. Per la precisione si trattava del Bruges e dell'Anderlecht, che avrebbero posto sul piatto della bilancia una somma intorno ai cinque milioni di euro per l'acquisto di Gabriel Charpentier.

La trattativa si sarebbe dovuta chiudere subito e cioè a gennaio scorso ma non avrebbe trovato il via libera da parte del Frosinone. Brugese Anderlecht si sarebbero fatte di nuovo sotto sul finire del campionato di Serie B per riprendere il discorso. Sembrerebbe, comunque, strano il perdurare dell'interesse da parte dei due club stranieri per l'attaccante visto che è stato fermato da alcuni infortuni che, tra l'altro, hanno costretto Fabio Grosso a rinunciare a una pedina molto importante.

Il rischio c'è di riavere Gabriel Charpentier in condizione tali da garantire più partite possibili nel prossimo campionato, e il Frosinone se lo è assunto con l'esercitare il riscatto che sarebbe stato fissato per una somma intorno al milione di euro. Bisognerà vedere se il Genoa si assumerà il suo che ha un costo maggiore. E se, veramente, il Bruges e l'Anderlecht hanno ancora interesse per l'attaccante.

Di certo in una intervista resa a Tmw l'attaccante ha tra l'altro dichiarato: «C'è molta speculazione sul mio nome anche se sono lusingato nel vederlo accostato a club importanti. Sarò grato a vita al Frosinone, ad Angelozzi e a mister Grosso per avermi dato fiducia: peccato che non abbiano disputato i play off. Il Genoa? Anche in Serie B è una grande piazza e ho un contratto fino al 30 giugno 2025. Staremo a vedere».