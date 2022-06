Quando manca un mese circa al via dei ritiri pre campionato delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B, il quadro delle panchine delle diciannove formazioni cadette (il nome della ventesima si conoscerà dopo la doppia finale play off di Serie C tra Padova e Palermo in programma oggi e domenica prossima) è tutto da decifrare o quasi. Pochi, infatti, i club che hanno già ufficializzato l'allenatore per la stagione 2022/2023.

Senza sottolineare che alcune conferme non possono essere date per scontate. Come ad esempio quella di D'Angelo a Pisa o di Bisoli a Cosenza. Il primo, dopo la delusione per la mancata promozione in serie A della sua squadra sconfitta dal Monza nella finale play off, è sotto contratto con i nerazzurri ma ha preso tempo per dare una risposta definitiva. Il secondo, invece, potrebbe lasciare la squadra calabra dopo l'addio del direttore sportivo Goretti che lo aveva voluto a Cosenza.

Premesso ciò andiamo a vedere quello che il quadro completo delle squadre che possono dire di avere già la panchina occupata. Partiamo proprio dal Frosinone, che ha confermato Grosso, così come ha fatto la Spal con Venturato , il Cittadella con Gorini, il Benevento con Caserta, la Ternana con Lucarelli e il Como con Giacomo Gattuso. Delle tre retrocesse dalla Serie A, solo il Genoa ha confermato Blessin, mentre il Venezia ha preso Javorcic dal Sud Tirol. Resta il Cagliari che ancora non ha scelto l'allenatore.

Passando alle neo promosse, già detto del Sud Tirol, che è alla ricerca del nuovo tecnico, Bari e Modena hanno invece confermato rispettivamente Mignani e Tesser. Panchina decisa anche per Parma e Brescia (qui manca solo l'ufficialità), con gli emiliani che hanno scelto Pecchia e i lombardi Clotet. E chiudiamo con le squadre che invece sono ancora alla ricerca dell'allenatore, oltre alle già citate Sud Tirol e Cagliari. L'Ascoli sta cercando il sostituto di Sottil, passato all'Udinese e il Perugia quello di Alvini che è andato alla Cremonese.

Discorso a parte merita la Reggina, che deve risolvere alcuni gravi problemi prima di potersi iscrivere al prossimo campionato. Se i calabresi riusciranno a farlo, allora è molto probabile che alla guida tecnica venga confermato Stellone.