Federico Gatti e Alessio Zerbin continuano a far parlare di loro in maniera sempre più positiva. I due calciatori, che nell'ulti ma stagione hanno vestito in maniera impeccabile la maglia del Frosinone ma dal prossimo 1° luglio diventeranno il primo della Juventus (ceduto dalla società di Viale Olimpia ai bianconeri nello scorso mercato di gennaio) e l'altro del Napoli (era in Ciociaria con la formula del prestito secco), hanno catturato tutta l'attenzione del tecnico della nazionale maggiore dell'Italia, Roberto Mancini. E così, dopo essere stati chiamati nel gruppo di 53 calciatori che da martedì a giovedì scorso hanno svolto uno stage a Coverciano, l'allenatore degli azzurri ha deciso di inserirli anche nel nutrito gruppo che in questi giorni sta preparando la sfida ufficiale di lunedì a Wembley contro l'Argentina valida come finalissima 2022 tra i campioni d'Europa (l'Italia appunto) e i campioni del Sudamerica (l'Argentina) in carica.

Gatti e Zerbin sono due dei soli sei azzurri che dei 53 che hanno preso parte allo stage di inizio settimana sono stati aggregati a quella che possiamo definire la nazionale dei "grandi". Oltre ai due canarini sono stati "promossi" i centrocampisti Salvatore Esposito (Spal) e Samuele Ricci (Torino) e gli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona) e Wilfried Gnonto (Zurigo). Mancini ha poi aggiunto al gruppo anche Tommaso Pobega, calciatore del Torino di ruolo centrocampista, e Giorgio Scalvini, difensore che Gasperini ha utilizzato molto negli ultimi mesi con l'Atalanta. Quasi certamente Gatti e Zerbin non prenderanno parte alla trasferta inglese, ma per loro è già importante e significativo essere rimasti ad allenarsi con l'Italia almeno fino a martedì prossimo. E comunque al rientro da Wembley, per la formazione di Mancini scatterà la preparazione alla Nations League 2022-2023, con tre partite in programma nel giro di meno di due settimane: contro Inghilterra, Germania e Ungheria.

Per l'esattezza Mancini sfoltirà la lista in questo modo: il 30 maggio sceglierà il gruppo dei 26/27 per la partita di Londra contro l'Argentina (solo 24 saranno ufficialmente convocati). Al ritorno da Londra, il 2 giugno, il Ct sceglierà i nomi definitivi per le 4 partite della Nation, "pescando" nuovamente dal gruppo dei 47 iniziali di cui fanno parte appunto Gatti e Zerbin. Questa, infine, la lista del "Mancio" per capire meglio insieme a quali calciatori potranno giocare i due canarini: Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret e Sirigu. Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Di Marco, Emerson, Florenzi, Gatti, Lazzari, Luiz Felipe, Mancini, Spinazzola e Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Tonali, Verratti, Pobega, Esposito e Ricci. Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Caprari, Insigne, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo, Cancellieri, Gnonto e Zerbin.

Della lista di Mancini facevano parte anche Berardi e Pinamonti, che nelle ultime ore hanno accusato problemi fisici sono tornati a casa e quindi la lista dei 47 si è ridotta a 45.