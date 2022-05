Dopo la conferenza stampa a 360° del presidente Stirpe, nel Frosinone le attenzioni maggiori sembrano rivolte agli impegni che la formazione Primavera 2 sta sostenendo e brillantemente superando. Sabato l'undici di Gorgone è atteso a Ferentino dal ritorno della semifinale play off contro il Brescia. All'andata i canarini hanno vinto 3-1 e quindi hanno tutte le carte in regola per conquistare la finale che in caso di successo vale l'accesso alla Primavera 1. Per il resto c'è calma.

Ma è soltanto apparente anche perché lunedì c'è la conferenza del direttore dell'Area tecnica Angelozzi e il giovedì successivo quella del direttore dell'Area Marketing e Comunicazione Gualtieri. Senza aggiungere che è in arrivo il periodo più caldo della stagione agonistica, e non solo dal punto di vista meteorologico, con i primi spifferi di mercato che cominciano a riempire le cronache sportive. Terranno impegnati Angelozzi e i suoi collaboratori per alcuni mesi.

Ci sarà da sfoltire una rosa numericamente cresciuta per il rientro dei calciatori per fine prestito, ma anche pensare a potenziare quella da mettere a disposizione di Grosso per il prossimo campionato. Ci saranno situazione da vagliare per quanto riguarda i prolungamenti di contratto. Se ce ne saranno da fare. E tutto il resto che non staremo ad elencare, Rivoluzioni rispetto al passato recente non dovrebbero esserci anche perchè siamo quasi all'inizio del secondo anno del nuovo corso che il presidente Stirpe ha ampiamente illustrato nelle precedenti conferenze stampa. Quindi nessuna rivoluzione, ma uno schieramento da completare in alcuni reparti e che dovrebbe essere potenziato in qualche altro.

Cominciando dal portiere, dai prestiti rientreranno De Lucia e il più giovane Vettorel. Da ieri poi la notizia che il Frosinone sarebbe interessato, insieme al Modena, al portiere Samuele Perisan (1997) in forza al Pordenone (per lui grande prestazione nel 2 a 2 della sfida giocata allo "Stirpe" il 27 novembre dello scorso anno quando scese in campo nonostante la morte del fratello nelle ore precedenti la gara). L'estremo difensore parò tutto meno che le due conclusioni a rete di Charpentier.

In difesa inoltre dovranno essere rimpiazzati sia Gatti che Zampano anche dal punto di vista numerico, considerando tra i prolungamenti fatti o da fare quello del contratto di Szyminski. Centrocampo coperto in tutti i ruoli con i vari Ricci, Boloca, Lulic, Rohden (stesso discorso di Szyminski), Garritano e Bozic mentre in avanti a Ciano, Novakovich, Canotto, Tribuzzi e lo stesso Garritano, che può essere anche impiegato a sinistra del tridente, vanno ad aggiungersi Parzyszek e Iemmello in rientro dai prestiti. Capitolo acquisti? Se ce ne saranno ce lo dirà il direttore Angelozzi nella conferenza di lunedì prossimo.