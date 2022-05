Nella conferenza stampa del 2 febbraio scorso, la seconda della stagione e subito dopo la chiusura della finestra del mercato di gennaio, Guido Angelozzi parlò delle numerose trattative concluse e della grande mole di lavoro svolto per chiuderle positivamente. E, ovviamente, anche della storia bellissima relativa alla cessione di Federico Gatti alla Juventus che aveva concluso il discorso sulle strategie seguite dal club di Viale Olimpia durante il mercato invernale. A distanza di poco più di due mesi e mezzo, il direttore dell'Area tecnica del Frosinone sarà di nuovo al centro della conferenza che si terrà lunedì prossimo nella sala stampa del "Benito Stirpe", impegnato a parlare di passato, quello più recente, del presente e di futuro.

Tre momenti della vita del sodalizio giallazzurro senza alcuna soluzione di continuità, soprattutto in relazione al nuovo corso che il Frosinone sta rispettando in tutte le sue problematiche e fasi.

Anzi per il direttore Angelozzi e per i suoi preziosi collaboratori sta per iniziare un altro periodo di impegnativa attività, relativa agli obiettivi da raggiungere quando, dopo il 30 giugno, inizierà la prossima stagione agonistica. Riguarderanno i risultati conquistati nella stagione che sta per concludersi e che il direttore dell'Area tecnica non mancherà di elencare per quanto riguarda il campo di sua pertinenza. Quindi c'è attesa per la relazione a campionato concluso e soprattutto, come detto, per la strategia che la società ha deciso di seguire dal punto di vista tecnico nella stagione 2022/2023. Intanto Angelozzi dovrà affrontare alcune questioni importanti e riguardanti il rientro dei numerosi calciatori, giovani e meno giovani, per fine prestito e i rinnovi di contratto, soprattutto quelli in scadenza, a chi dei canarini deciderà il prolungamento.

Oltre a dare indicazioni sulla rosa dei giocatori per il prossimo campionato. Finora di certo c'è stato soltanto il saluto di Brighenti alla città di Frosinone, alla società e ai tifosi dopo i sei campionato i disputati con la maglia giallazzurra sulle spalle, mentre l'ufficialità del prolungamento di contratto a Rohden, a Szyminski e a possibili altri canarini, dovremo conoscerla dalla voce del direttore Angelozzi. E chi rientrerà ancor nei piani della società, alludendo ai canarini dell'attuale rosa, e agli altri, quali Parzyszek, Iemmello, Gori, De Lucia, Vettorel, Vitalucci, Satariano, Koblar e gli altri giovani che rientreranno dalla varie società di serie C.

Infine il caso riguardante Gabriel Charpentier.

L'attaccante ha dimostrato nelle partite in cui è stato impiegato di avere le qualità tecniche ed agonistiche del bomber di razza. Ma si tratta di una faccia soltanto della medaglia che, dell'altra è quella di un calciatore che ha avuto problemi riguardanti la sua muscolatura alla base degli infortuni già accusati e che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco. Come di sa, il Genoa lo ha ceduto in prestito al Frosinone che ha inserito nel contratto la clausola del diritto di riscatto, mentre il club rossoblù potrebbe esercitare quella del controriscatto.

Dal direttore Angelozzi è lecito attendersi la decisione riguardante il giovane attaccante francese.