Perde per tre a zero sul campo della Spal il Frosinone, che va sotto di due dopo pochi minuti e non riesce a raddrizzare la gara rimanendo anche in dieci nella ripresa. Perde anche il Perugia a Terni e la distanza sugli umbri resta a +3. Ottavo posto da difendere nell'ultima di campionato quando arriverà il Pisa.

Il tabellino

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Capradossi, Meccariello (41' st Vicari), Celia; Zanellato, Esposito, Mora (41' st Tripaldelli); Pinato (28' st Crociata); Finotto (28' st Vido), Latte Lath (21' st Colombo). A disposizione: Pomini, Alfonso, Pabai, Tripaldelli, Melchiorri, Zuculini, Vicari, Almici, D'Orazio. Allenatore: Venturato.

FROSINONE (3-5-2): Minelli; Gatti, Szyminsky, Cotali; Tribuzzi (11' st Rohden), Boloca, Ricci (11' st Cicerelli), Garritano (23' st Barisic), Zampano; Novakovich (30' st Zerbin), Ciano (11' st Canotto). A disposizione: Ravagalia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Hauodi, Brighenti, Manzari. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: 8' pt Dickmann, 12' pt Pinato, 43' st Esposito.

Note: spettatori: 7.033 (di cui 144 tifosi del Frosinone); angoli: 5-4 per il Frosinone; espulso Szyminski; ammoniti: Garritano, Esposito, Zanellato, Ricci, Latte Lath