MINELLI 6

Incolpevole in occasione della rete che porta il Monza in vantaggio. Per il resto della gara non viene mai impegnato in maniera importante

ZAMPANO 7

Torna dopo il lungo stop per infortunio e inizialmente paga un po' l'assenza dal campo di gioco. Ma cresce con il passare dei minuti e sulla fascia di sua competenza torna ad essere il solito stantuffo inesauribile

GATTI 7

Forse non è perfettamente in posizione in occasione del gol di Dani Mota, ma per il resto della contesa si dimostra il solito baluardo insuperabile

SZYMINSKI 6,5

Paga la maggior velocità dell'avversario in occasione del gol ospite, ma da quel momento in avanti alla pari del suo compagno di reparto non concede più nulla agli avanti avversari

COTALI 6,5

Solita prestazione da "soldatino". Svolge il compito assegnato senza la minima sbavatura

BOLOCA 6,5

La sua gara inizia con l'errore che da il là all'azione che porta in vantaggio il Monza. Ma si riprende immediatamente, sfiora un gran gol e nel finale ha ancora fiato per lottare e pressare su ogni calciatore che passa dalle sue parti

RICCI 6,5

Torna dopo aver scontato il turno di squalifica. Qualche ottima intuizione, ma anche un paio di palloni persi in maniera semplice. In ogni caso una prestazione oltre la sufficienza

GARRITANO 6,5

Al rientro dal primo minuto dopo molto tempo a causa dell'infortunio, fa fin da subito sentire la sua grande personalità in mezzo al campo

CIANO 7,5

Realizza un gol da fuoriclasse, ma soprattutto di vitale importanza per il momento della partita. Ma anche il resto della sua prestazione è da incorniciare

NOVAKOVICH 6,5

Mette lo zampino in occasione della rete di Ciano. Poi svolge un compito di grande sacrificio con risultati alterni

ZERBIN 7,5

Divide con Ciano la palma di migliore in campo e non soltanto per il gol che inventa dal nulla rubando palla e poi mettendola alle spalle di Di Gregorio. Copre settanta e passa metri di fascia, dominandola in lungo e in largo dall'inizio alla fine

CANOTTO 6,5

Entra combinando poco o nulla, ma poi si fa perdonare con la bella rete personale che vale il 4 a 1

TRIBUZZI 6

Mezz'ora in cui fa come sempre la sua parte con risultati sufficienti

CICERELLI sv

In campo nei dieci minuti finali

HAOUDI sv

Subentra ad un esausto Zerbin a cinque minuti dallo scadere

GROSSO 7

Ha la capacità e la bravura di preparare nel migliore dei modi, sotto il profilo mentale e tattico, una partita sulla carta molto difficile. E, soprattutto, di vincerla con merito.