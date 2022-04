Una terzultima giornata della stagione regolare, che per il Frosinone presenta un ostacolo non facile da superare. Con fischio d'inizio alle ore 15, infatti, i canarini riceveranno allo stadio "Benito Stirpe" la visita del Monza, che occupa la terza posizione nella graduatoria generale con un solo punto di ritardo dalla promozione diretta. Vale a dire da quel secondo posto occupato al momento dal Lecce (due invece le lunghezze di ritardo dei brianzoli dalla Cremonese capolista). Ma tutto ciò deve interessare molto relativamente la formazione di Fabio Grosso che, dal suo canto, deve soltanto pensare a difendere con le unghie e con i denti l'attuale ottavo posto. Ultimo valido per giocare i play off. E allora ecco che oggi per i giallazzurri esiste un solo risultato: conquistare l'intera posta in palio per proseguire quello che società, tecnico e squadra definiscono da un po' di tempo a questa parte un vero e proprio sogno. Tre le lunghezze che il Frosinone deve difendere dal Perugia nono della classe, e che a differenza dei ciociari in questa giornata è atteso da una gara sulla carta molto più semplice visto che riceverà la vista di un Parma che non ha più nulla da dire al campionato. Monza certamente squadra forte e quadrata, come si può evincere dalla sua classifica, ma non erano da meno Benevento e Cremonese. Ossia le formazioni che il Frosinone ha battuto con pieno merito nelle ultime due gare casalinghe. E allora ecco che questo pomeriggio i supporter canarini si aspettano di vedere in campo una squadra forte, decisa e coraggiosa come quella delle ultime partite allo stadio "Benito Stirpe".

Aspetto tattico e tecnico - Tra l'altro rispetto alle ultime gare, e qui entriamo nell'aspetto più squisitamente tecnico, per l'incontro con il Monza mister Grosso avrà anche maggiore possibilità di scelta per quanto riguarda la formazione. A parte il solito Charpentier sempre infortunato, Rohden squalificato e Lulic, che è entrato all'ultimo momento in infermeria, infatti, il tecnico dei canarini potrà contare su tutto il resto della rosa e in particolare, rispetto alla partita pareggiata lunedì scorso a Terni, su Ricci che ha scontato la squalifica e Zampano che ha superato il problema fisico che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Oltre a poter contare su un Garritano in netta ripresa, dopo il lungo stop per infortunio, come dimostrato nella mezz'ora finale giocata al "Liberati". E proprio questo tre calciatori dovrebbero rappresentare le novità iniziali rispetto all'ultima partita. Ricci giocherà in quel di Boloca, che tornerà a fare la mezzala al posto di Rohden, Garritano subenterà a Lulic e a fare spazio a Zampano sarà Brighenti. In definitiva l'undici anti Monza dovrebbe vedere Minelli in porta, schierato alle spalle di un quartetto di difesa composto da Gatti e Szyminski nel ruolo di centrali, Zampano e Cotali esterni. A centrocampo i già citati Boloca, Ricci e Garritano, mentre in attacco il tridente composto da Canotto a destra, Zerbin sulla corsia opposta e Ciano ancora una volta nelle vesti di falso nueve.