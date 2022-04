Ormai siamo all'antivigilia della prima delle tre partite che ha a disposizione la formazione di Fabio Grosso per difendere l'ultima posizione valida per disputare i play off dall'assalto che gli porterà il Perugia, distanziata di tre punti. Nel pomeriggio di ieri i canarini hanno svolto la terzultima seduta di allenamento per continuare a preparare al meglio la difficile sfida con il Monza. Se non decisiva per le due formazioni, sicuramente importante per raggiungere i rispettivi obiettivi che sono diversi. L'undici di Grosso, come detto, punta a giocare le sue carte nei play off, l'avversario di Stroppa non ha rinunciato a conquistare la promozione diretta, approfittando degli eventuali passi falsi delle due squadre che lo precedono in classifica con uno e due lunghezze di vantaggio. L'unica difficoltà che hanno in comune è rapprsentata dai tre impegni finali. Tutti con un alto indice di rischio. Comunque il Frosinone pensa soltanto a vincere la prossima gara e, come detto, ieri pomeriggio si è allenato con il massimo impegno. Purtroppo questa volta la notizia arrivata dalla "Città dello Sport" di Ferentino suscita un po' di allarme dal momento che Karlo Lulic non si è allenato in gruppo ma ha svolto un lavoro differenziato. Il centrocampista ha accusato una leggera forma di affaticamento muscolare che potrebbe anche essere superata nei giorni che precedono l'incontro. Il gruppo squadra, invece, ha svolto il programma della giornata basato sul lavoro tattico e su una serie di partite a tema. Charpentier ha continuato le terapie prescritte. Oggi di nuovo in campo per la penultima seduta di allenamento. Ora con la rifinitura di domani si chiuderà una settimana di lavoro svolto in un ambiente estremamente sereno e nella consapevolezze che il Monza, pur rappresentando un ostacolo arduo da superare per i valori tecnici di gran parte dei suoi giocatori, è avversario da rispettare ma non da temere. Soprattutto se la formazione di Grosso dovesse ripetere le prestazioni offerte nelle ultime cinque gare disputate sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe", che si sono concluse con altrettante vittorie. Sulla Reggina tre a zero, sul Cosenza uno a zero, sull'Alessandria tre a zero, sul Benevento due a zero e sulla Cremonese due a uno. In tutto undici reti messe a segno contro una sola incassata.

Ipotesi di formazione

Dopo il recupero nel corso della settima di Garritano e di Zampano, Grosso potrà contare su un gruppo di giocatori sicuramente competitivi anche se saranno assenti Charpentier e lo squalificato Rohden e con i dubbi relativi a Lulic. Formazione con qualche punto interrogativo che, comunque, il tecnico supererà dopo la rifinitura di domani. In porta ci sarà Minelli o Ravaglia, i quattro difensori dovrebbero essere Zampano (Brighenti), Gatti, Szyminski e Cotali. A centrocampo con il rientro di Ricci il reparto sarà completato da Boloca e Garritano. Infine il tridente offensivo con Zerbin e Canotto esterni se verrà confermato Ciano come attaccante centrale. O Novakovich subito dentro con Ciano o Canotto esterno di destra e Zerbin sulla fascia opposta.

L'allenamento di oggi

Il Frosinone Calcio sul proprio sito ufficiale ha parlato della seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport' di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con il Monza. <Riscaldamento, lavoro tattico e palle inattive, questo il programma odierno. Differenziato per Lulic. Terapie per Charpentier. Domani pomeriggio in programma la rifinitura sempre a Ferentino>.