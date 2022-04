A due giorni dalla gara con la Ternana, Grosso è tornato a sorridere dal momento che sta per avere a disposizione tre dei quattro infortunati che hanno dovuto saltare le ultime partite. Non perchè prima avesse mostrato preoccupazioni eccessive per le assenze, ma perchè è sempre meglio avere problemi di abbondanza piuttosto che di segno opposto anche per poter contare di sulla continuità di rendimento e, quindi, di risultati positivi, venuta a mancare in alcune partite. E allora cominciamo con le notizie del report dell'ufficio stampa del club di Viale Olimpia, emesso nel pomeriggio di ieri. Lo riportiamo interamente.

«Seduta di allenamento mattutina alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con la Ternana. Riscaldamento, situazioni tattiche e palle inattive, questo il programma. Terapie per Charpentier. Parzialmente in gruppo Garritano, Cicerelli e Zampano. Domani mattina in programma una nuova seduta a Ferentino».

Dunque gli infortunati, ad eccezione di Charpentier, hanno ripreso la normale attività anche se con tutte le precauzioni del caso. Possiamo però aggiungere che dovrebbero tutti e tre essere convocati anche se le condizioni di Garritano possono fare ben sperare nell'impiego del centrocampista in uno spezzone della gara allo stadio "Liberati". L'accumulo di liquido al tallone del piede destro si è infatti riassorbito tanto che il giocatore non avverte più dolore. Per quanto riguarda Zampano e Cicerelli, dovrebbero essere anche loro convocati per partecipare alla trasferta e respirare l'aria di una partita ufficiale. Non è che ne abbiano saltate molte, ma quella contro le "fere" è difficile e importante ed è bene che la vivano tutti, in campo e sulla panchina. Stamane, comunque, di nuovo tutti in campo per concludere la preparazione con la rifinitura di domani prima della partenza alla volta dell'Umbria.

La probabile formazione

Ormai Grosso dovrebbe andare verso la conferma dei dieci undicesimi della formazione che ha schierato inizialmente nell'ultima gara vinta contro la Cremonese, con la novità di Boloca al posto dello squalificato Ricci. Una formazione che garantisce equilibrio tra i vari reparti, punto di partenza perchè la squadra sia in grado di offrire il migliore rendimento sul piano del gioco e della tenuta. Insomma lunedì il Frosinone dovrebbe schierarsi con Minelli tra i pali e con il pacchetto di difesa formato, da destra a sinistra, da Brighenti, Gatti, Szyminski e Cotali. A centrocampo Boloca dovrebbe fungere da play con le mezze ali che saranno Rohden e Lulic. Quindi il tridente offensivo nel quale Ciano dovrebbe iniziare la gara (con Canotto e Zerbin) e Novakovic concluderla. Cioè nel ruolo di prima punta al posto del compagno, oppure insieme a Ciano nel caso che il tecnico dovesse essere costretto a mettere un secondo attaccante. Ma questo non vogliamo augurarcelo.