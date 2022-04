La bella e meritata vittoria di sabato contro quella che prima dell'inizio della giornata era la capolista del campionato (Cremonese), ha permesso al Frosinone, alla luce del risultato di ieri del Perugia nella gara interna contro il Pisa, di aumentare in maniera importante il vantaggio sugli umbri noni e quindi prima squadra fuori dai play off. La formazione di Alvini, che lamentava un distacco di tre lunghezze nei confronti dei ciociari, non è andata oltre il pari nella sfida interna con il Pisa e così il vantaggio dei ciociari sulla stessa è diventato di cinque punti. Il tutto quando alla fine della stagione regolare mancano soltanto quattro giornate. Un buon margine, quindi, ma che non deve comunque far calare l'attenzione nella formazione di Fabio Grosso in questo poker finale di partite. A cominciare dalla trasferta di lunedì prossimo sul campo della Ternana. Una sfida che per certi versi potrebbe ricordare quella contro il Pordenone, visto che al pari dei friulani l'undici di Lucarelli non ha più nulla da chiedere a questa stagione, e nella quale quindi non bisognerà commettere gli stessi errori del "Teghil". Ciano e compagni cominceranno a preparare questa partita da domani pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi al termine della gara di sabato allo "Stirpe" contro i lombardi. A Grosso il compito di tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi e, perché no, provare a preparare la sfida del "Liberati" come succede prima di quelle casalinghe. Nell'ultimo periodo il ruolino di marcia interno dei giallazzurri è, infatti, nettamente diverso da quello esterno. Bottino pieno nelle ultime cinque partite giocate davanti al pubblico amico, mentre nello stesso numero di incontri disputati lontano dallo stadio "Benito Stirpe" è arrivata la miseria di un solo punto (sconfitta a Cittadella, pareggio ad Ascoli e poi tre ko di fila sui campi di Crotone, Lecce e Pordenone).

L'attaccante Novakovich

l'unico recupero certo

Certo, come ha sottolineato a più riprese l'allenatore dei canarini in questa ultima parte di stagione, giocare tante gare di fila dovendo rinunciare a molti calciatori importanti in quanto infortunati, alla fine può costare qualche passo falso. E, purtroppo, per la sfida del lunedì di Pasquetta in casa dei rossoverdi la situazione infermeria difficilmente potrà migliorare. Come ha dichiarato Fabio Grosso al termine della partita contro la Cremonese, soltanto Novakovich dovrebbe tornare a disposizione. Qualche possibilità, ma molto remota, esiste per Garritano e Zampano, mentre non sarà certamente a disposizione Charpentier. Oltre a Ricci, che domani verrà squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo che, già in diffida, nell'ultimo incontro è stato ammonito. Ecco perché nei cinque giorni di lavoro che precederanno la trasferta in Umbria, sarà fondamentale lavorare sulla testa di quei calciatori a disposizione e provare a far capire loro che tra le partite dello "Stirpe" e quelle fuori casa nulla deve cambiare nel loro atteggiamento mentale, tecnico e tattico.