Il Frosinone sembra partire forte, palo di Szyminski e traversa scheggiata da Rodhen con un gran destro da fuori. Poi incredibilmente i canarini spariscono dal match. Il Pordenone la sblocca con Deli e controlla abbastanza agevolmente fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Grosso alza i ritmi e costringe i ragazzi di Tedino a chiudersi tutti dietro la linea della palla. Ma le occasioni nitide da gol non arrivano. Arriva invece l'errore della difesa che spalanca un'autostrada davanti a Cambiaghi che dribbla Minelli e deposita in rete per il 2-0. Il Pordenone si regala una piccola speranza di agganciare almeno i playout, mentre il Frosinone incassa una pesante sconfitta.

Tabellino

PORDENONE (4-3-3): Bindi; El Kaouakibi, Bassoli (21' st Sabbione), Dalle Mura, Andreoni; Deli (17' st Gavazzi), Torrasi, Lovisa (1' st Pasa); Mensah (31' st Candellone), Butic, Cambiaghi. A disposizione: Fasolino, Stefani, Barison, Pellegrini, Onisa, Anastasio, Vokic. Allenatore: Tedino.

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti, Szyminski, Barisic, Zerbin; Rohden (17' st Manzari), Ricci (1' st Lulic), Boloca; Canotto (1' st Selvini), Ciano, Cicerelli (28' pt Tribuzzi). A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Kalaj, Oyono, Maestrelli, Bozic, Haoudi, Stampete. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Serra di Torino; assistenti Preti di Mantova e Vigile di Cosenza

Reti: 12' pt Deli, 36' st Cambiaghi.

Note: spettatori: 500 circa; ammoniti: 14' pt Ricci, 8' st Andreoni, 43' st Selvini; angoli: 10-5 per il Pordenone; recuperi: 2' pt; 3' st.