La sconfitta di sabato a Lecce è costata al Frosinone due posizioni di classifica. I canarini, cioè, sono scesi dal sesto all'ottavo posto, vale a dire l'ultimo valido per giocare al termine della regular season gli spareggi play off per la terza promozione in Serie A. Alla luce di tutto ciò, diventa fondamentale per la formazione di Fabio Grosso riuscire ad ottenere l'intera posta in palio nella trasferta di questa sera (fischio d'inizio alle ore 19) sul campo del Pordenone. Niente scherzi, quindi, e tutti concentrati sulla conquista dell'intera posta in palio. L'unico modo per tenere intanto a distanza il Perugia nono (al momento lamenta quattro punti di ritardo dai giallazzurri e in questo turno è atteso dalla gara sul campo del Cittadella), ma anche per provare a recuperare qualche posizione nella graduatoria generale. Magari quel sesto posto che al termine del campionato permetterebbe al Frosinone di giocare ugualmente il preliminare in gara unica, ma da disputare allo stadio "Benito Stirpe". Tutte considerazioni che Grosso e i suoi ragazzi hanno certamente ben fissate nella loro testa. L'importante, alla resa dei conti, sarà non prendere sottogamba la sfida odierna pensando magari di averla già vinta considerando che il Pordenone, fanalino di coda, dovrebbe recuperare ben dieci punti in queste ultime sei partite per poter evitare la retrocessione diretta e giocare i play out. Perché, classifica a parte, la squadra friulana avrà comunque tutte le intenzioni di vendere cara la pelle come dimostrato, senza andare troppo lontano, sabato nella trasferta di Ascoli in cui si è arreso soltanto a cinque minuti dallo scadere.

Aspetto tattico e tecnico

Entrando a questo punto più nel dettaglio tecnico di questa gara, ancora una volta Grosso sarà costretto a fare di necessità virtù dovendo rinunciare a ben cinque pedine che possono essere considerate, senza possibilità di smentita, tutti titolari. Della lista dei convocati, infatti, non fanno parte gli squalificati Gatti e Cotali e gli infortunati Zampano, Garritano e Charpentier, ai quali si è aggiunto dopo la rifinitura Novakovich, che non è partito per Lignano Sabbiadoro. Più o meno la stessa situazione di sabato scorso a Lecce, con la differenza del rientro di Szyminski e Brighenti, ma la rinuncia forzata a Gatti e Cotali. Provando a questo punto a ipotizzare il probabile undici iniziale, diciamo subito che in difesa le scelte appaiono ancora una volta obbligate. In linea di massima, Oyono dovrebbe occuparsi della fascia destra, Brighenti di quella sinistra e Barisic-Szyminski formare la coppia di centrali. A meno che l'allenatore dei canarini non decida di passare dal reparto arretrato a quattro a quello a tre. A centrocampo, rispetto alla partita contro il Lecce, dovrebbe ritrovare una maglia Rohden, con l'esclusione di Lulic e la conferma di Boloca e Ricci. In attacco, infine, Grosso punterà ancora su Ciano al centro, confermando Zerbin e Canotto laterali.