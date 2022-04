Un gol di bomber Coda e tre punti al Lecce, che batte 1-0 il Frosinone in una gara comunque molto equilibrata e con pochissime occasioni. I salentini passano al minuto 40 del primo tempo, cross di Di Mariano, svetta Coda che di testa batte Minelli. Nella ripresa Grosso effettua diversi cambi, entrano Cicerelli e Novakovich per rinforzare l'attacco, ma il Lecce è pericoloso con Faragò a cui si oppone Gatti e ancora con Coda, di poco a lato. Ci prova il centravanti americano ma viene murato. Al 74' Di Mariano si presenta da solo davanti a Minelli ma non inquadra lo specchio. Perde una posizione in classifica la squadra ciociara, ora ottava, superata dall'Ascoli che batte 1-0 il Pordenone, prossimo avversario proprio dei giallazzurri, martedì prossimo a Lignano Sabbiadoro.

Tabellino

LECCE: Bleve; Calabresi (31' st Gendfrey), Tuia, Lucioni, Gallo; Blin (17' st Faragò), Hjiulmand, Gargiulo (17' st Bjorkengren); Strefezza, Coda (41' st Asencio), Di Mariano (41' st Listlowski). A disposizione: Plizzari, Ragusa, Helgason, Barreca, Majer, Dermaku, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Barisic (1' st Oyono), Kalaj (25' st Maestrelli), Gatti, Cotali; Lulic (14' st Novakovich), Ricci, Boloca; Canotto (14' st Tribuzzi), Ciano, Zerbin (14' st Cicerelli). A disposizione: Marcianò, Palmisani, Rohden, Bozic, Hauodi, Manzari. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (Na); assistenti Miele di Torino e Yoshikawa di Roma1

Reti: 39' pt Coda.

Note: spettatori 9.327 (40 tifosi del Frosinone); angoli: 5-1 per il Lecce; ammoniti: 18' pt Barisic, 24' pt Ricci, 30' pt Gatti, 9' st Calabresi, 12' st Blin, 26' st Ciano, 26' st Cotali, 44' st Gallo, 47' st Asencio; recuperi: 1' pt; 5' st.