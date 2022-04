Frosinone e Lecce si sono trovati di fronte ventitré volte in campionato ed anche in due partite amichevoli. Il bilancio è in favore della squadra salentina che ha vinto undici sfide, sei sono state appannaggio di quella ciociara e altrettanti sono stati i pareggi. Il Frosinone, infine, si è imposto nella gara amichevole giocata nella stagione 2002/2003 con il risultato di 1 a 0 mentre è stato sconfitto nella gara amichevole giocata nel Trentino il 27 luglio 2019 con il risultato di 4 a 1. C'è da precisare che le due squadre si sono affrontate anche nella stagione 1956/1957 in Serie C2 ma i due risultati non fanno casistica dal momento che il Frosinone venne estromesso dal campionato e annullati tutti i risultati ottenuti sul campo.

Le prime due sfide si son concluse con altrettante vittorie dei canarini allenati da Umberto De Angelis.

L'ultima partita, invece, si è giocata al "Benito Stirpe" il 20 novembre dell'anno scorso ed è terminata 0 a 0.

La più importante, invece quella giocata nella stagione agonistica 2013/2014. Il campionato lo vinse il Perugia con il Frosinone secondo e il Lecce terzo. I canarini giunsero alla finale play off battendo la Salernitana 2 a 0 (Paganini e Carlini) mentre con il Pisa pareggiarono 0 a 0 in trasferta e si imposero in casa 2 a 1 (D.

Ciofani e Paganini al 90'). Nella finale con il Lecce, pareggio in trasferta 1 a 1 (gol di Gori) e vittoria al Comunale 3 a 1 il 7 giugno 2014 dopo i tempi supplementari (Paganini, Frara e Viola).

Queste le due formazioni: Frosinone Zappino; M.

Ciofani, Bertoncini (103' Viola), Blanchard, Crivello; Paganini, Gori (75' Soddimo), Gucher, Frara; Ciofani, Curiale (92' Carlini). Lecce: Caglioni, Martinez (114' Amodio), Lopez, Papini, Diniz, Abruzzese, Ferreira Pinto, De Rose (66' Sacilotto), Beretta, Miccoli (37' Bogliacino), Doumbia. Luca Paganini fu l'indiscusso protagonista della vittoriosa fase post campionato che valse al Frosinone il ritorno in Serie B, persa nella stagione 2010/2011 dopo i primi cinque consecutivi campionati nella cadetteria.