Ancora una doppia seduta di lavoro ieri per il Frosinone che nella quiete della struttura della "Città dello Sport" di Ferentino prosegue la preparazione al ritorno in campo dopo la sosta, previsto per sabato 2 aprile con la trasferta sul campo del Lecce. Al mattino Fabio Grosso e il suo staff hanno impegnato la rosa di squadra in un lavoro aerobico, mentre nel pomeriggio, dopo la classica fase di riscaldamento si è passati a una serie di esercitazioni tecniche e a un lavoro tattico. Tutti presenti ad eccezione del solito Charpentier che ha proseguito a sottoporsi alle cure dei fisioterapisti per guarire dal problema muscolare accusato nel corso della gara di due settimane allo "Stirpe" contro l'Alessandria. In linea di massima l'attaccante dovrebbe proseguire con le cure per un altra decina di giorni e quindi iniziare a lavorare sul campo, seppur parzialmente, dalla settimana che si aprirà dopo la ripresa del campionato e quindi dopo la trasferta di Lecce. Per quanto riguarda, invece, Garritano, anche lui non al meglio per un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite, anche ieri ha svolto una parte del lavoro in gruppo e un'altra parte per suo conto. Probabilmente tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni in tutto e per tutto da inizio della prossima settimana. Per il resto oggi è in programma di nuovo una doppia seduta di lavoro così come era accaduto ieri, ma anche nel giorno della ripresa degli allenamenti di mercoledì.