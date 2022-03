FROSINONE (4-3-3): Minelli; Zampano (44' st Brighenti), Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Lulic (33' st Rohden); Canotto (39' st Tribuzzi), Ciano (33' st Novakovich), Zerbin. A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Haoudi, Barisic, Stampete, Manzari. Allenatore: Grosso.

BENEVENTO (4-4-2): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon (40' st Masciangelo); Insigne (15' st Elia), Ionita, Acampora, Improta (15' st Lapadula); Moncini (35' st Brignola), Forte. A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Calò, Farias, Petriccione, Sau, Pastina, Barba, Brignola. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Ghersini di Genova; assistenti Scarpa di Collegno (Lo) e Garzelli di Livorno.

Marcatore: 15' pt Ricci (rig), 11' st Vogliacco (aut).

Note: spettatori totali 5.372 (ospiti 394); angoli: 9-3 per il Frosinone; ammoniti: 13' pt Paleari, 31' pt Glik, 26' st Canotto, 46' st Szyminski; recuperi: 1' pt; 5' st

Corre solo due brividi il Frosinone, il primo dopo una quarantina di secondi quando Moncini si libera in area con un pallonetto ma calcia alto davanti a Minelli, il secondo quando Ricci centra il palo su calcio di rigore. Verrà fatto ribattere per invasione dell'area e farà centro spiazzando Paleari. Da lì in poi non sbaglieranno niente i giallazzurri, lasciando al Benevento solo la statistica del possesso palla, infruttuoso perché i sanniti non crerano mai superiorità a centrocampo e sono in difficoltà spesso nell'impostare da dietro. Nella ripresa vittoria legittimata da una percussione di Lulic il cui tiro - cross è deviato in porta da Vogliacco.

