Un Crotone ben messo in campo si migliora dalla discreta prestazione di Benevento e batte il Frosinone per due a zero confermando la tradizione sfavorevole dei canarini in Calabria. Squadra apparsa quasi svuotata di energie quella giallazzurra, che si fa sorprendere dalla fisicità degli squali e soprattutto ha una difesa assai poco registrata. Gatti e compagni non leggono il lancio per Maric e Zampano non fa la diagonale, in ritardo. L'attaccante salta Minelli che lo atterra e poco dopo realizza dal dischetto. Il Frosinone prova a scuotersi ma il Crotone risponde colpo su colpo. All'inizio della ripresa altro buco in difesa su calcio d'angolo: Lulic si fa sfuggire Golemic che solo soletto insacca di testa per il raddoppio. I cambi di Grosso (Zerbin, Tribuzzi e Boloca) portano a risultati solo parziali. L'esterno offensivo con una delle sue classiche giocate si accentra ed esplode il destro ma sono i polpastrelli di Festa e la traversa a negargli il gol. La manovra diventa confusa, gli ospiti provano ad accorciare i tempi e in almeno tre occasioni rischiano di prendere gol su contropiede. Al 98' il triplice fischio che sancisce la sconfitta.

Tabellino

CROTONE: Festa, Cuomo, Golemic, Nedelcearu, Mogos (Giannotti 77′), Estevez (Schirò 82′), Awua, Schnegg (Sala 82′), Kone (Borello 77′), Mulattieri (Kargbo 52′), Maric. All. Modesto.

FROSINONE: Minelli, Zampano (Bozzic 74′), Gatti, Barisic, Cotali, Rhoden (Boloca 62′), Ricci, Lulic (Zerbin 62′), Canotto (Manzari 71′), Novakovic, Cicerrelli (Tribuzzi 62′). All. Grosso.

Ammoniti: Kone (C) 27′; Golemic (C) 33′; Scnhegg (C) 35′; Canotto (F) 44′; Estevez (C) 74′; Kargbo (C) 85′; Cotali (F) 90+4.

Marcatori; Maric (C) 15′; Golemic (C) 47′