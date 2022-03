Ieri mattina una seduta di scarico dopo la vittoriosa partita contro l'Alessandria del pomeriggio precedente, stamane di nuovo in campo e, subito dopo, partenza alla volta di Crotone per affrontare la partita contro i calabresi. C'è pochissimo tempo per preparare la gara che, come tutte le altre, è molto importante per le due squadre per motivi opposti. Il Frosinone cercherà di vincerla per restare nella zona play off o per migliorala, il Crotone farà del tutto per non perdere altri punti in casa se vorrà evitare la retrocessione diretta. In classifica è al penultimo posto con sedici punti e con due sole vittorie. L'ultima il 18 dicembre quando ha battuto il Pordenone 4 a 1. Ma questo ben poco toglie alla difficoltà della gara anche perchè, come tutte le altre, presenterà un indice di rischio da non sottovalutare. Tornando alla seduta di ieri, scarico per chi ha giocato, mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche. Non si sono allenati, ovviamente, Charpentier, Garritano e Szyminski, con questi ultimi due che si sono sottoposti alle terapie del caso per superare il problema dell'affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.

Timori per Charpentier

L'infortunio più serio, comunque, è quello che ha costretto il centravanti a lasciare il campo al 26' del primo tempo. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare che riguarda il quadricipite della coscia destra che nelle prossime si potrà meglio valutare anche con gli accertamenti strumentali, una volta che l'ematoma si sarà riassorbito. 
Per quanto riguarda gli altri due infortunati, è difficile dire se Grosso li convocherà per la trasferta di Crotone o se deciderà di recuperarli per la successiva gara contro il Benevento. Tenendo presente che Szyminski è da tempo in diffida mentre Gatti c'è entrato con il cartellino rimediato nella partita contro l'Alessandria. Anche questo inciderà sulla scelta del tecnico riguardante l'impiego del difensore polacco. Oltre al fatto che chi l'ha sostituito sabato pomeriggio, e cioè Barisic, oltre a segnare il gol che ha sbloccato la partita, ha aumentato con altri novanta e passa minuti di gioco il suo bagaglio di esperienza in un campionato difficile come quello cadetto.

Ipotesi di formazione

Quindi a Crotone, il Frosinone potrebbe presentare inizialmente in difesa lo stesso assetto di sabato, con Minelli tra i pali, Zampano e Cotali terzini e con i centrali Gatti e Barisic. Grosso non avrà, invece, a disposizione due delle tre prime punte in organico e ci riferiamo a Charpentier e a Ciano che era in diffida ed è stato raggiunto dal quinto cartellino giallo. Quindi toccherà a Novakovich sostenere il peso della fase offensiva fino a quando le energie lo sorreggeranno. Problemi non ci sono, invece, per gli esterni del tridente dal momento che il tecnico può contare su Zerbin, Canotto, Cicerelli, Tribuzzi e Manzari. Lo stesso dicasi per il centrocampo dove a disposizione ci saranno Ricci, Boloca, Lulic, Rohden, Bozic e Haoudi.