La spunta il Frosinone. Segnando tre gol. Un risultato rotondo che esalta le capacità offensive di una squadra, quella di Grosso, che ha però dovuto sudare più del dovuto nonostante l'uomo in più e il calcio di rigore a favore nel primo tempo (sbagliato però da Ciano). Il doppio giallo a Lunetta inguaia l'Alessandria, che prende gol da calcio d'angolo (Barisic), tenta di risalire la china nella ripresa ma alla fine è costretta alla resa, sfiancata dal continuo rincorrere Zampano e compagni. E così Zerbin e Canotto incrementano il bottino. Bene in difesa il Frosinone, dove non soffre mai, meno a centrocampo, perde però nuovamente per infortunio Charpentier.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali; Rohden (1' st Canotto), Boloca (1' st Ricci), Lulic; Ciano (23' st Cicerelli), Charpentier (26' st Charpentier), Zerbin (31' st Tribuzzi). A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Tribuzzi, Brighenti, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mantovani (13' st Benedetti), Di Gennaro, Parodi (35' st Ariaudo); Mustacchio, Ba (30' st Barillà), Gori, Lunetta; Chiarello (13' st Milanese), Palombi, Corazza (30' st Marconi). A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Fabbrini, Casarini, Pellegrini, Ghiozzi. Allenatore: Longo.

Arbitro: Colombo di Como; assistenti Di Giacinto di Teramo e Muto di Torre Annunziata (Na).

Reti: 36' pt Barisic, 30' st Zerbin, 45' st Canotto.

(Cronaca, pagelle e interviste su "Ciociaria Oggi" domani in edicola)